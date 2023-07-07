烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達斯洛伐克，這是他外交巡迴訪問的最新一站，以爭取讓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。北約下週峰會將重申烏克蘭將可入會。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵達斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）訪問，為烏克蘭加入北約而努力，同時希望從盟邦爭取更多武器以抗俄軍。

斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）的發言人史崔奇涅克（Martin Strizinec）表示：「澤倫斯基應總統之邀來訪，已於今天下午抵達。」

在此同時，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在布魯塞爾表示，北約下週在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會時，將會重申先前的承諾，烏克蘭未來將可入會。

史托騰柏格說：「我預期所有與會領袖將會重申烏克蘭

將成為北約的一員，並團結一致設法讓烏克蘭達成此一心願。」