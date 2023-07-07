7月7日晚間中國證監會宣佈，針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護與多項金融業務違法違規行為，依法處以罰款與沒收違法所得共計71.23億元人民幣（合台幣300.6億元）。螞蟻集團此發佈公告回應稱：「誠懇接受、堅決服從」。

據中國證監會網站公告，針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，金融管理部門依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元（人民幣，下同）。要求螞蟻集團關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。

據中國央行處罰資訊顯示，支付寶合計被罰沒超30億元，螞蟻集團被罰1.75億元；金融監督管理總局開出的1號罰單顯示，螞蟻集團被罰沒合計超37.62億元；證監會處罰決定書顯示，對螞蟻（杭州）基金銷售有限公司處以7368萬元罰款。

騰訊集團相關機構及負責人共收到5張罰單，被罰金額近30億元。其中，財付通支付科技有限公司因違反消費者權益保護管理規定等，被沒收違法所得超5.6億元、被罰金額超24.26億元。

此外，支付寶、財付通的時任高管，相關責任人被罰金額從5萬至147.5萬元不等。

螞蟻集團發佈公告回應：自2020年以來，螞蟻集團在金融管理部門指導下積極推進各項整改，目前已完成相關整改事項。今天，螞蟻集團收到金融管理部門行政處罰決定書，我們對此誠懇接受、堅決服從，並將進一步夯實合規治理水準。未來，螞蟻集團將恪守使命與初心，堅持守正創新，繼續增強科技研發能力，努力為實體經濟尤其是小微群體做好服務並創造更大價值。

中國央行通報指出，目前，平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。