國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（7）日接受「館長」陳之漢專訪，侯友宜強調，他做得到的一定很直接跟大家報告，有些空頭支票不會開，他也不會去說大話，該做的事，他一刻不停；該說的他一定直接說，也不會去躲避；在冒生命危險的時候有停留過嗎？上去看準了就拚了，沒有猶豫的；「我有怕過任何事嗎？」該做就做不會等，有些事情一定會直接面對。

侯友宜今日接受「館長」陳之漢專訪，館長提到，有一問題不在訪綱內，就是市長也希望讓年輕人喜歡。侯友宜反問館長，年輕人對國家.. 館長接續說，市長也很想要直接什麼都說出來，但是…是沒有辦法嗎？私下聊天，市長講話真的很直接，可是有時候一些事情…真情流露一下！

侯友宜回應，他做得到的一定很直接跟大家報告，有些空頭支票不會開，他也不會去說大話，該做的事，他一刻不停；該說的他一定直接說，也不會去躲避。當然有時候是面對很短的時間，要講清楚很難，哪有像現在1小時可以聊這麼多？很容易講一點點會被斷章取義，要講就好好講，只講一句，不夠多也不夠清楚。

侯友宜直言，「我個人跟你一樣」，該來的就面對，該做的就做，還等什麼？「我們個性就這樣子」，在冒生命危險的時候有停留過嗎？上去看準了就拚了，沒有猶豫的。「我有怕過任何事嗎？」該做就做不會等，有些事情一定會直接面對。

侯友宜表示，有時候接受訪問時間很短，「我是很誠心誠意」，檢驗一個人過去做什麼，未來才能為國家做什麼。過去就是一腳步一腳步把每一個職位做好，把工作做好，帶領團隊往前走。

侯友宜強調，他到新北市貢獻一己之力，為新北市、為國家多做事；如果能夠為國家做更多的事，造福更多的人，不是一生該做的事嗎？