國民黨總統參選人侯友宜強化空戰領域，他今晚接受專訪被問到與另外兩黨參選人賴清德、柯文哲不同之處，他強調，自己是基層公務人員出身並做到最高職等，他帶領過不同領域的團隊，領導人該做的事就是「把對的人擺在對的地方」，人事制度公開透明、拒絕關說，「政治不可凌駕、侮辱專業」。

侯友宜說，他在新北市帶領的團隊，連續4次獲得五星級市長，別人做不到而他們可以做到，現在國家狀況這麼糟糕，領導人應該要把對的人，擺在對的地方，他們也才會願意負起責任。

被問到當選總統可能有6000多個酬庸位置，侯友宜強調，不可政治酬庸，一定要尊重專業，政治不可凌駕侮辱專業，國家是要長期規劃，就像新北的警局分局長、區長調動，都是有規劃性，經過大小考核，評選出最優秀，公平制度，就能把團隊帶起來。

侯友宜說，他跟另外兩個候選人不同之處，在於經過15個職位，把不一樣專業的人才整合好後，往一個路走 ，領導人不是每個事件都要懂，就像核電，就要聽取專家意見。

對於侯友宜年輕人支持度不高，侯友宜表示，他做得到事會直接跟大眾報告，他不會空頭支票，也不會去說大話，但該做的事他一刻也不停，該說的不會躲避。

侯友宜說，他不是怕講，而是有時候時間短，無法好好講，否則可能被斷章取義，該來就面對，該做就做， 他當年冒生命危險槍林彈雨中捍衛國家，也沒有有停留過，上去看准了就去拼，從來沒有猶豫。人生短短很快就過去，希望能為國家做更多事、造福更多人。

侯友宜也向年輕人喊話強調，侯友宜做事很乾脆、敢承擔，對社會公平正義不會讓步妥協， 面對很多事情都跳到第一線，現在他當市長還是衝第一個，只有你以身作則，後面部隊就會跟上來。

侯友宜說，領導人不要怕事、不要妥協，做好準備就全力衝，未來他會尊重團隊專業領域人才，重用事務官，公務人員可以得到滿滿尊重並發揮所長，把團隊凝聚起來，打造安居樂業的國家，與長治久安繁榮和平的台灣。 年輕人需要他改變的，侯友宜一定做到「大家放心」。