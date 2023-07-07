台北市1名恐怖情人，因不滿女友提分手，竟傳不雅照恐嚇要求復合，還2度闖進前女友住處，綑綁施暴前女友企圖性侵，並以強暴手段迫其就範，造成前女友心生畏懼，致生危害於安全。被依妨害秘密罪、恐嚇危安罪、加重強制性交未遂罪、殺人未遂罪，判處有期徒刑10年。可上訴。

台北市1名許姓男子與A女在2019年10月起至2022年10月間交往，期間許男以偷拍的方式，偷拍A女在住家下半身僅穿內褲而露出臀部、大腿內側、裸露胸部、下體、睡覺、全裸、下半身赤裸與其發生性行為、為其口交等非公開活動及身體隱私部位之照片、影像。分手後至隔年1月許男仍在A女住家天花板裝設針孔密錄器，竊錄A女每日非公開之居家日常活動。

許男被分手後至今年1月16日止，以通訊軟體LINE、微信，傳送「那你就繼續覺得我欠你，有錢我也不會幫你還」、「看你可以撐多久不讓你爸他們知道」後，即傳送A女不雅私密照片及影像予A女，要求復合，以此等加害名譽之照片及影像恐嚇A女，使A女心生畏懼，致生危害於安全。

警方調查，許男於去年12月30日20時許，持先前未經A女同意所複製A女住處鑰匙，進入A女住處內，在A女所飲用瓶裝水內置入磨成粉之安眠藥後，藏置於儲藏室內，A女於當日22時許返家，並飲用上開瓶裝水致頭暈想睡，躺在床上休息時，許男竟使用其所攜帶膠帶綑綁A女雙手及封住A女嘴巴，並不顧A女掙扎、尖叫、求救，仍跨坐、壓制在A女身上，並罵他「欠X」試圖與其發生性行為，惟經A女生氣喝止，許男才停止動作前往如廁，A女趁機衝出家門，前往派出所報案，許男穿著四角內褲追至派出所而未遂。A女事後驗尿檢出苯二氮平類鎮定安眠劑反應。

今年1月22日凌晨2時許，許男再度攜帶童軍繩靜電貼膠帶，潛入A女住處，經在家之A女試圖將門關上未果，而進入住處內得逞，直至當日7、8時許，許男有用毛巾悶、壓制、掐她脖子，又鬆開，反反覆覆好幾次，也有用保鮮膜綑住整個頭，讓她呼吸困難，覺得快死掉了，許男還用童軍繩把她綁在床上，脫她的衣服，想侵犯她，適因她先前已向友人求救，經派出所致電A女，許男始停止動作，收拾所攜帶物品離去。

許男離去後藏匿在A女住處頂樓，經警到場後查獲許男，旋即予以逮捕，並當場扣得針孔密錄器1組、毛巾1條、童軍繩1條、保鮮膜1捲、靜電貼膠帶1捲、智慧型手機1支，及在其住處扣得智慧型手機1支、硬碟1個、童軍繩1條、靜電貼膠帶1捲。其後，A女前往就醫，經診斷受有左唇角破洞、頸部暗紅勒痕寬6公分繞脖子一圈、手腕腳腕多處輕微擦痕瘀青等傷害。

法官審酌被告與A女原為情侶，因故分手後竟未能好聚好散，亦不思以理性、尊重之態度對待A女，反侵犯A女之隱私、性自主、生命法益，所為實有不該；被告涉犯妨害秘密罪，判刑1年；恐嚇危安罪，判8月；加重強制性交未遂罪，判4年；殺人未遂罪，判刑6年。應執行有期徒刑10年。可上訴。

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