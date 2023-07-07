國民黨總統參選人侯友宜今接受節目專訪，談到父親為了養活一家人，每天凌晨就去殺豬擺攤，爸爸一輩子告訴他要實實在在做事，並誠懇做人「要正派」：被問到很少露面的妻子，侯感謝妻子為他生了4個孩子，為家庭犧牲奉獻。

侯友宜說， 他的父親從小接受日本教育，是非常嚴肅的一個人，為了養家活口，早上三、四時就到屠宰場殺豬，再到菜市場擺攤賣豬肉，菜市場就是他生活最開心的地方，每到市場握到攤販油膩膩的手，就想起爸爸那雙手。

「努力做好一份工作、認真打拼，是爸爸給我的行為教育」侯友宜也說，他辦公室掛的衣服腳踏車的畫作，是父親每年用來載豬的生財工具，爸爸用一輩子告訴他實實在在做事、誠懇做人「要正派」，他也這樣教自己的孩子。

被問到妻子很少露面，是否怕太太？侯友宜說，他非常感恩惜福有這個老婆，他當年學校畢業，一個人到台北，沒有親戚、朋友照顧，都睡在辦公室玻璃桌上，後來他跟太太認識，太太請他吃了一碗排骨麵，得知他沒有地方住，便邀他去家裡住，從房客、朋友到交往結婚「我非常感恩」。

侯友宜說，幾十年當警察他鮮少回家， 還要冒生命危險逮補要犯，但妻子把小孩子顧得很好，讓他沒有後顧之憂，「我不是怕」，他是非常珍惜跟妻子的感情 。

侯友宜說，妻子為了家人，不會在公共場合出現，也不會去碰政治，他當警察過程，也從不干預，交接典禮也從來沒有出現，只有在2018當選新北市長那天，他拜託妻子要出來「妳不出來別人會以為我們感情不好」，第二次連任，他有再拜託，妻子說「不用了」，你一個人就夠了。

侯友宜說，很感謝妻子為他生了4個孩子，現在3個孩子都已經成年，為他犧牲很大「最感恩的就是我太太」。