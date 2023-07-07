日前一名德國人來台灣出差時，看見高雄輕軌覺得相當詫異，不解：「怎麼會裝設柵欄？」讓負責接待的台灣男子頓時不曉得該如何回應，場面相當尷尬，事後，他上網發文分享德國人的說法，引發網友熱烈討論，有人大嘆「德國不懂台灣人劣根性」。而根據官方數據指出，裝設柵欄後，確實有減少行人擅闖軌道遭罰的次數。

原PO在PTT八卦板發文表示，日前他在高雄招待來自德國的廠商，用餐時對方好奇問，「高雄的輕軌怎麼會裝設柵欄啊？」並表示正常來說，輕軌和行車、行人都享有平等路權，「怎麼會為了服務輕軌而犧牲掉行人的路權呢？這樣蓋火車不就好了？」這番話讓原PO瞬間語塞，事後也百思不得其解，上網請益，「想問高雄輕軌的柵欄，欄的是什麼呀？」

貼文曝光後，引來一票網友嘲諷，「柴山的猴子」、「跟柏林圍牆一樣，欄的是自由」、「台灣價值」、「台灣有台灣的玩法，叫他少管閒事」、「德國不懂台灣人劣根性」；不過也有人反駁，「你知道那路線本來是臨港線嗎？」並提出其他國家明明也有相同的情況，「荷蘭輕軌也有柵欄啦」、「杜拜的輕軌就有圍欄啊」、「上海有軌電車也是蠻常見有放置的」。

對此，有一名網友特地回文分析當地實況，他指出，高雄輕軌大多都不是撞到行人，而是「把自己當行人的三寶機車」，輕軌撞機車會受損，撞到行人不會，德國行人都知道要主動閃避輕軌，「在高雄，人能走的地方，機車就會走，才是問題」。

根據《公視新聞》報導指出，高雄輕軌違規開罰件數1月高達86件，其中聯合醫院站在1月至3月間，行人因擅闖軌道進出開罰件數累計177件，創下上半年度最高，新增矮柵欄後有明顯改善。高市行人路權促進會理事長林于凱認為，這些設施的設置本來就是因地制宜，「畢竟台灣跟歐洲的行車環境很不一樣，我們的確是很多機車騎士會看行人哪裡有路走，機車也哪裡往上騎」。