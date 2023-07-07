澎湃新聞7日報導，大陸支付寶、財付通收央行巨額罰單，分別被罰沒逾30億（人民幣，下同）和近30億元。

其中，針對螞蟻集團的罰單（銀罰決字【2023】26-33號）顯示，支付寶（中國）網路技術有限公司被警告，沒收違法所得8億3091.414113萬元，罰款22億3115.389033萬元，時任支付寶（中國）網路技術有限公司總經理葛某荻等4人也收到央行罰單。

支付寶的違法行為類型共7項：1.違反支付帳戶管理規定；2.違反清算管理規定；3.違反防範電信網路新型違法犯罪有關事項規定；4.未按規定履行客戶身分識別義務；5.與身分不明的客戶進行交易；6.違反消費者金融資訊保護管理規定；7.違反金融消費者權益保護管理規定。

此外，螞蟻科技集團股分有限公司因違反對公司治理的相關規定和違反關聯交易管理規定，被罰1.75億元。

作為螞蟻集團的控股股東，杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）和杭州君澳股權投資合夥企業（有限合夥）均因為違反對資本實力的相關規定和違反對公司治理的相關規定，雙雙被罰2500萬元。

上述罰單合計超過30億元。

另一家第三方支付巨頭財付通也收到了大陸央行罰單，總金額接近30億元。

央行罰單顯示，財付通支付科技有限公司被警告，沒收違法所得5億6612.388789萬元，罰款24億2677.827882萬元。時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某等四人也收到央行罰單。

財付通的違法行為類型共11項，分別為1.違反機構管理規定；2.違反商戶管理規定；3.違反清算管理規定；4.違反支付帳戶管理規定；5.其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為；6.未按規定履行客戶身分識別義務；7.未按規定保存客戶身分資料和交易記錄；8.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；9.與身分不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名帳戶、假名帳戶；10.違反消費者金融資訊保護管理規定；11.違反金融消費者權益保護管理規定。

財聯社報導，中國人民銀行7日對支付寶、財付通開出巨額罰單。其中，針對螞蟻集團的罰單（銀罰決字【2023】26-33號）顯示，支付寶（中國）網路技術有限公司被警告，沒收違法所得8億3091.414113萬元，罰款22億3115.389033萬元，時任支付寶（中國）網路技術有限公司總經理葛某荻等4人也收到央行罰單。

另一家第三方支付巨頭財付通也收到了大陸央行罰單，總金額接近30億元。大陸央行罰單顯示，財付通支付科技有限公司被警告，沒收違法所得5億6612.388789萬元，罰款24億2677.827882萬元。時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某等四人也收到央行罰單。