法新社報導，費亞拉（Petr Fiala）與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面後，在記者會上表示：「捷克將捐贈更多戰鬥直升機和數十萬枚大口徑彈藥。」

費亞拉還說，捷克將協助訓練烏克蘭飛行員，包括實際操作F-16戰機，以及供應飛行模擬機讓他們在烏克蘭境內也能進行訓練。

費亞拉指出，自從去年2月俄烏戰爭開始以來，捷克已經提供烏克蘭676件重型武器，以及400多萬枚中口徑和大口徑彈藥，「相當於開戰後每天一萬枚彈藥，以及每天至少一輛戰車、裝甲車或類似裝備」。

路透社報導，費亞拉在與澤倫斯基召開的聯合記者會上還表示：「我們不知道戰爭何時將結束，但我們確實知道，我們有必要對英勇的烏克蘭人民打開歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）的大門。」

按照費亞拉的說法，北約下週在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開高峰會時，擁有1080萬人口的歐盟暨北約成員國捷克將支持烏克蘭加入北約。

他表示：「對於烏克蘭的入盟努力，我預期所有北約盟國將給予明確支持。」