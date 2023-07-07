由於升息已是勢在必行，美股三大指數開盤多在平盤附近狹幅震盪，美國2年期與10年期公債殖利率也先跌後漲、此外美元指數在報告出爐後，曾一度走低到102.67低點，之後又回升到102.85。

美國勞工統計局在同時還下修5月新增就業人數，從原估的33.9萬人降至30.6萬人。此外在失業率方面，則從前一個月的3.7％略降至3.6％、符合市場預測。此外由於就業市場持續吃緊，雇主為了招募員工提高待遇，使得6月平均時薪較5月上升0.4％，如與去年同期相比則增加4.4％，兩者都比預期強勁。

紐約市場分析師瑪倫斯（Felice Maranz）指出，超出預期的平均時薪提醒投資人有關就業市場其實尚未完全降溫，這將導致Fed的貨幣政策將繼續傾向鷹派立場。

Fed將於25到26日召開決策會議，雖然6月就業機會在5月出現爆炸性增加後有所放緩，但整體而言就業市場仍舊緊俏，因此分析師認為聯準會（Fed）本月恢復升息已是大勢底定。

根據芝商所的FedWatch工具顯示，目前交易員押注Fed在7月升息的機率已升破90％到92.4％。至於9月繼續升息的機率則從30％下滑到24％。

Fed官員過去多次暗示，緊繃的就業市場是最近一年激進升息的主要原因。Fed雖然在最近一次會議決定維持利率不變，但目的是讓決策者有更多時間評估升息對整體經濟的影響，並非意味這波升息循環已經結束。

報告顯示，就產業類別的就業情況，6月政府機關增加6萬個工作機會、醫療看護增加4.1萬個、休閒娛樂與飯店業增加2.1萬個、營建業也增長2.3萬個，不過零售業減少1.1萬個、倉儲業也減少7千個工作。