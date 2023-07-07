大陸057型驅逐艦採用全電動力系統、集各種先進科技與新式武器於一身的實驗性未來戰艦；大陸軍事專家視為055型驅逐艦升級板。退役少將栗正傑指出，057有隱形功能，但並不是靠造型，主要是靠電磁離子的方式，來遮蔽雷達。

栗正傑今(7日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，057型若能做出來，確實是超級戰艦。057有隱形功能，跟美國朱姆特驅逐艦不一樣，朱姆特是靠塗料、造型來隱身；057型並不是靠造型，主要是靠電磁離子的方式，來遮蔽雷達，所以船體可以按照需要來設計，不需要隱身到跟朱姆特一樣，設計奇奇怪怪的形狀，以致那麼大的一艘軍艦，裡面可以放的武器變得很少。

栗正傑接著指出，057型最重要的是全電力動力系統，跟潛艦一樣，是用電來推進的，所以可以很安靜無聲，潛艦的魚雷不太容易抓得到它。

栗正傑點出，共軍所使用的電磁系統跟美軍福特號不一樣，共軍使用是中壓直流的彈射系統，美軍則是中壓交流。直流的維護跟故障率比較低，美軍朱姆特號也希望使用電磁軌道炮，不需要藥包，用電磁把炮彈彈射出去。電磁就可以剩下很多空間，安全性也比較高。