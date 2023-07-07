麗清表示，6月營收刷新歷年單月新高，除受惠華域視覺、海拉、ZKW等一階（Tier 1）車燈廠客戶保持良好訂單出貨需求，主要因多款新機種訂單提前於6月完成出貨認列，進一步推升LED車燈模組出貨量能。

此外，麗清亦持續優化旗下觀音廠生產效率，放大自動化生產效益，積極滿足頭燈控制器急單需求，亦帶動觀音廠每月平均頭燈控制器銷售規模穩健放大，皆係挹注麗清6月營收明顯年增100.39％，且今年第二季營收亦創歷年單季次高之關鍵。

麗清表示，根據中國汽車流通協會最新發布數據，6月中國汽車經銷商庫存預警指數為54.0％，較前月55.4％下降1.4個百分點，雖庫存預警指數仍於榮枯線之上，但已於今年3月起呈現逐月下降。

麗清指出，觀察今年上半年中國汽車經銷商加大庫存去化、以及車廠祭出促銷方案以刺激銷售買氣等，逐步挹注中國整體車市景氣回溫。

展望2023年第三季，麗清維持審慎樂觀看法。雖第三季向為傳統汽車產業暑休淡季，但目前整體在手訂單保持高水位，下半年起中國大陸針對汽車購買陸續提供補助，讓訂單能見度更加明朗。除此之外，為滿足美國知名車廠加大頭燈控制器產品拉貨需求，麗清仍維持規劃於第三季底擴增建置觀音廠頭燈控制器生產產線，可望進一步創造未來營運更上層樓。