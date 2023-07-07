國民黨總統參選人侯友宜晚間接受專訪，暢談國家治安、黑金等議題，被問到「贊成死刑嗎？」侯友宜強調，他從以前到現在都是「反對廢死」，因為看過太多被害人在痛苦中死去，社會必須要有公平正義。他也反批民進黨說要廢死，卻沒有修法，要修法可以來討論，但現在台灣民眾8成以上都贊成死刑，他更看過許多說謊成真的案例，加害者表面懺悔，內心實無，反對廢死是要還給受害著一個社會公義。

侯友宜說，他當過基層刑警打擊犯罪，第一線人員感受最深，很多重大刑案現場，看到屍體躺在那，受害者在死亡過程極其痛苦。

侯說，他看過那麼多命案，感觸最深的性侵害殺人事件，這些受害者過程放棄掙扎只希望能活下來，但加害者性侵過程中，更一面重擊殺害被害人，痛苦的過程很長。

侯友宜說，法官沒有看到受害著，看的都是照片，很多加害者表現出懺悔，慢慢說謊成真，「 你有看到受害者的眼淚，跟家屬的錐心之痛嗎？」。

侯友宜說，打擊犯罪就要回到現場，請第一現場人員描述現場犯罪情形，加深司法官對案件的認知，就能感受被害者的之痛，守好司法程序正義後，就該還給被害人真正的公道，這樣司法才不會離人民感情很遠。

侯友宜也提到恢復特偵組一事就是要辦黑金，專案特偵組精準公開透明給全國民眾看，調查完後，不影響後續偵辦的內容應該公開給大家清楚知道，不能都是辦了一半二、三年都沒有消息，每個案子用專案管控，跟民眾說明。