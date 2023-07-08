保德信表示，根據TrendForce統計，2022年科技大廠對AI應用伺服器採購量大幅成長，其中微軟、谷歌、Meta、亞馬遜等北美4大雲端服務商（CSP）共占66.2%為大宗，顯見持續投入在AI、伺服器等基礎建設的資本支出，已成為不可逆的長期發展趨勢。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，4大雲端龍頭大廠相當看好AI帶來的伺服器需求，不僅雲服務營收持續上升，在資本支出上也將加速投入，為了趕上這波數位轉型趨勢，必須搭配完善的相關基礎建設，因此包括谷歌、微軟等都表示將強化資料中心與伺服器的投資，替伺服器相關的資料中心建置提供有利的支持與動能。

Meta則表示，2023全年資本支出維持在300至330億美元，反映未來對廣告、短影音、生成式AI的持續投資。亞馬遜樂觀看待更多用戶移轉至雲端平台，未來將持續投資在大型AI語言模型。

楊博翔進一步說明，由於AI的發展脫離不開雲計算的支持，相關企業也積極部署產品與服務，例如輝達（NVIDIA）日前宣布推出人工智慧超級運算服務NVIDIA DGX Cloud，並與各大雲端服務供應商合作託管DGX Cloud基礎設施。研調公司Canalys預期，2023年全球企業對雲端服務支出將年增23%，雲端應用潛在市場規模持續擴張，將帶動相關產業類股營運表現。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，過去歷史上發生過3次重要的工業革命，每次革命，都將生產力提升到前所未有的高度，包含改變生活形態和歷史軌跡。美國半導體協會（SIA）估計，人工智慧（AI）與物聯網（IoT）將長期推升全球半導體產值，2030年產業總營收上看1兆美元，科技革命性的變革，將改變未來20至30年的科技領域，科技股的新牛市才剛開始。

謝文雄指出，要搭上AI投資獲利列車，除大型股外，還可從「數據分析」、「資料安全」、「AI應用」等面向著手。