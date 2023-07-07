王美花接受《筱君台灣PLUS》主持人廖筱君專訪，談到外界最關心的缺電問題，她表示，這個有兩個問題，「一個是電夠不夠的問題，一個是綠電夠不夠的問題」。

針對電夠不夠的問題，王美花表示，如果以台積電為例，因為台積電在台灣要一直增加新的廠、且都是先進製程的這個部分，用電量都很高，「我們跟台積電都會在他蓋廠前的兩、三年就要預做準備了」，包括電源在哪裡，還有非常重要那個電網，那個電網都是這個高壓跟超高壓的電線都要把他備好，所以這個部分都要提早來作業。

當外界質疑，再生能源跟不上占比、一定會缺電時，王美花強調，經濟部在準備的店，除了綠電還有整個天然氣的機組，蔡英文總統上任之後增加了非常多天然氣機組，從今年開始就會陸續上線，「今年、明年會有非常多的機組會完成」，所以這個電是沒有問題。

至於「綠電夠不夠」，王美花表示，確實在前幾年的太陽光電、離岸風電，都有受到疫情的問題、受到供應鏈干擾因素導致時程較慢，學習曲線也較慢，但是現在就慢慢在增加。

她進一步解釋，「不是只有台積電需要綠電」，所有加入RE100的都被大廠要求要快速的增加綠電，這些綠電主要是風、光、地熱、水力，並不包括核能，因為RE100要求大廠們在2030年要40％的綠電，所以台灣確實要趕快來增加綠電的供給，「綠電會增加的越來越快」，所以去年來講大概是230億度的綠電，那到2030年的時候，綠電可以增加到900億度，綠電是夠的。