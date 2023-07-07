SIA資料顯示今年5月全球半導體市場營收月增1.7％至407億美元。SIA會長努佛（John Neuffer）表示：「儘管半導體市場與前一年相比依舊低迷，但今年5月全球半導體市場營收較前一個月增加，是連續第三個月締造月增幅，令外界期待半導體市場將在今年下半復甦。」

今年5月大陸、歐洲、亞太地區、日本及美洲等區域市場營收全面較4月成長，但與去年同期相比大多表現慘淡。今年5月只有歐洲半導體市場營收年增5.9％，其他區域市場營收皆顯著下滑，美洲市場營收年減22.6％，大陸市場營收年減29.5％。

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