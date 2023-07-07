過去一年來全球經濟不景氣打擊消費需求及企業支出，使半導體產業陷入低迷，終於在近日出現轉機。半導體產業協會（SIA）最新統計指出，今年5月全球半導體市場營收年減21.1％，是連續第11個月萎縮，但與4月相比增加1.7％。