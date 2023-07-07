三星稍早預期上季營業獲利6,000億韓元（約4.6億美元），上季營收也較去年同期減少22％至60兆韓元。華爾街認為記憶體晶片產業尚未走出低潮，估計SK海力士上季陷入2.8兆韓元營業虧損，營收也年減53％至6兆韓元。

美國記憶體晶片大廠美光執行長梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）近日宣稱生成式AI工具為記憶體及儲存設備創造的需求超乎預期，但美光上季（6月1日止）卻陷入19億美元淨損，營收也年減57％。