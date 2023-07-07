大陸「中國石油」旗下子公司已婚總經理胡繼勇，月前在大街牽手打扮時髦的董姓女員工，被攝影師街拍上網，一時引起社會騷動。大陸「中國石油」北京項目管理公司官方微信公眾號7日消息，該公司通報所屬寰球專案管理公司前執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇被雙開（開除中共黨籍、公職），與董姓女員工解除勞動契約。

通報指出，2023年6月7日，網路出現中國石油公司所屬寰球專案管理公司前執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇及員工董某相關視訊，引發重大輿情，公司黨委當日研究，決定免去胡繼勇的黨政職務，接受核查。公司紀委立即成立核查組，對相關問題開展了全面深入核實。

經查，胡繼勇違反生活紀律，在婚姻存續期間與董某存在生活作風問題；違反廉潔紀律，改變公務行程藉機旅遊。此外，對網路反映的胡繼勇和董某其他問題，經核查未發現存在違紀違法情況。鑒於二人無視紀律規矩、頂風違規違紀，造成惡劣影響，經公司黨委研究決定，根據《紀律處分條例》和《政務處分法》，給予胡繼勇開除黨籍、開除公職處分；根據公司員工違規行為處理規定等相關規定，與董某（群眾）解除勞動契約。

公司重申，將持續正風肅紀反腐，切實加強幹部員工作風建設和教育管理工作，對失德失範、違規違紀行為堅持「零容忍」，一經查實，嚴肅依規依紀處理。