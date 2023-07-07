美國在台協會（AIT）6日晚間舉辦美國國慶慶祝酒會，侯友宜、賴清德及柯文哲等3位藍綠白總統參選人罕見同場；總統蔡英文致詞時表示，無論下任台灣總統是誰，台美關係都會持續深化，相信三黨總統參選人會毫不猶豫的認同她，蔡英文還當場點名賴清德、侯友宜與柯文哲「可以舉手一下嗎？說YES！」前立委沈富雄表示，蔡英文好像自己的家在辦什麼大的喜事，所以是「有一點失格」。

針對AIT的美國國慶慶祝酒會，沈富雄今(7日)在政論節目《少康戰情室》中表示，蔡英文6日在那個場合很忘情，而且很得意，她講得興高采烈，好像自己的家在辦什麼大的喜事，所以她講那個是有一點失格。然後她還一個一個問，是不是yes。

國民黨台北市議員鍾沛君認為，大家在這種外交的場合上，被吃這種豆腐，可能為了場面的和諧，不會特別說什麼、不會撕破臉。但蔡英文是不是適合去任意幫在野黨的領袖發言，然後來對友邦邀功、做場面，就算是同黨的賴清德，也要尊重他是一個有獨立意志的政治人物，所以就算是蔡英文，也不適合去替賴清德說，馬上舉起手，跟她一起喊yes。這是蔡英文對賴清德或是對其他在野黨的領袖成員，都不尊重的一個做法。

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