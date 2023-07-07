桃園電影節今年邁向第10年，今年影展競賽「台灣獎」將以「萌芽綻放」為徵件主題，透過影像徵募，以電影呈現創作者眼中的萌芽與綻放，讓台灣的電影產業也能像種子一樣，萌出新芽，成長茁壯，綻放出多元各式的美麗花朵。類型不限，廣邀各界佳作角逐總金額100萬的高額獎金及獎項。

桃園電影節「台灣獎」自成立以來，除受到台灣影人歡迎，更為台灣影視界挖掘許多人才，不僅金馬獎得主蔡嘉茵、鍾家駿曾在此獲得「未來之星獎」肯定，而由樓一安執導、代表台灣角逐美國第95屆奥斯卡金像獎最佳國際影片的《該死的阿修羅》，更曾勇奪「台灣獎」評審團特別獎，影后陸弈靜、楊麗音及潘麗麗等更獲頒過演員大獎，潘麗麗獲獎時更表示，「希望台灣電影可以受到更多扶持，拍出更多好電影」，對「台灣獎」的成立表達了支持與肯定。

台灣獎徵件方式採取網路表單報名，創作者可自即日起展開報名，並於8月7日截止收件。今年邁向堂堂10年的桃園電影節，希冀成為台灣電影創作者的能量基石，設立的「台灣獎」鼓勵支持了許多台灣的電影創作者。本屆評選項目將頒發包括最佳影片、評審團特別獎、最佳男演員、最佳女演員以及未來之星獎等5項大獎，並邀請國內外知名導演、製片、演員、影評人等專業人士擔任評審，期盼為台灣電影帶出全新的活力。

報名影片資格須為2022年6月6日後完成之作品，且未以任何版本報名過本競賽之作品。影片類型不限，片長包含演職員表總長不超過120分鐘，並不接受任何未完成之作品。第一階段將由影界專業人士、策展人團隊組成初審小組，分兩階段自所有報名作品中評選出12部入選作品，預計於8月底公佈。第二階段決審，則將聘請導演、製片或演員等組成決審小組，選出最終的獲獎者，分得總金額高達100萬的獎金及獎項。

「2023桃園電影節」預計於9月28日起至10月10日展開，台灣獎則定於10月6日頒發5項大獎及100萬獎金，竭誠歡迎影視先進、新秀，以及校園生力軍踴躍報名參加。