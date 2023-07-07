隨著暑假來臨，大陸各地景區再次開啟「人从众」模式，知名的旅遊景點甘肅敦煌也迎來旅遊高峰。與其他旅遊區不同的是，敦煌處於沙漠區，遊客多的時候不會堵車，而是堵駱駝。這種在長假期間在其他地方見不到的「堵駱駝」現象，遊客騎著駱駝蜿蜒穿行沙丘間，場面非常壯觀。

據《央視財經》報導，為應對暑假旅遊旺季，大陸地各景區已提前啟動大客流接待預案，僅7月5日當天，敦煌6大景區就接待51333人，相比2019年增長109.43%。

報導說，以前只有在小長假期間才會出現的「堵駱駝」的現象，這兩天已經成為常態。在知名的敦煌鳴沙山月牙泉景區，許多遊客騎著駱駝沿著鳴沙山腳下不斷蜿蜒穿行，場面十分壯觀。

有趣的是，為了疏通堵駱駝，當地還設立了專用的駱駝用信號指示燈，不僅用來解決擁堵現象，這些駱駝專用交通號誌還成了網紅打卡地。

月牙泉位於月牙泉風景區，古稱沙井，俗名藥泉，位於甘肅省敦煌市西南5公里鳴沙山北麓。（圖/微博）

《快科技》報導說，敦煌鳴沙山是大陸國家級重點旅遊風景名勝區，處於庫姆塔格沙漠邊緣，由於沙峰起伏，人們順坡滑落，便會發出轟鳴聲，因此稱為「沙嶺晴鳴」，為著名的「敦煌八景」之一。

報導指出，其中月牙泉位於月牙泉風景區，古稱沙井，俗名藥泉，位於甘肅省敦煌市西南5公里鳴沙山北麓。半個世紀前月牙泉平均水深是4至5公尺，最深處達7.5公尺，此後月牙泉水位逐年下降。1990年代月牙泉水面已大面積萎縮，目前的平均水深是0.9公尺，最深處僅為1.3公尺。

為此，甘肅省地質環境監測院的專家們為月牙泉設計了應急滲水方案。敦煌市從2008年3月起實施月牙泉應急治理工程，平均水位也由原來的1公尺左右上升30公分，並持續上升中。