國民黨總統參選人侯友宜民調持續第三，黨籍立委鄭麗文6日開第一槍喊「換侯」引發爭議。國民黨立法委員參選人、新北市議員林金結今( 7日)表示，侯友宜是國民黨中常會授權給黨主席朱立倫提名的人選，若現在撤換侯友宜，主席、中常委都應該要負起政治責任集體辭職，這會讓國民黨領導統御陷入最大的危機。

林金結今在政論節目《少康戰情室》表示，鄭麗文作為不分區立委，不應該有這種言論，作為不分區立委就應該要遵守黨的政策，不像區域立委需要考量選票和民意。

林金結也表示，這次是中常會授權給黨主席提名，黨主席來找最強母雞，不像是2016年只有前主席洪秀柱一人登記。他指出，當年是有中常委認為洪秀柱堅持統一的路線與黨的路線不同，經中常會運作通過後，在全代會通過換柱。

林金結認為，這次完全不一樣，如果中常會有人要運作換侯，就會讓國民黨陷入危機，中常會授權給黨主席提名侯友宜，若黨主席要撤換侯友宜，黨主席要不要辭職？中常會要不要集體辭職？因為是他們的錯誤決策造成的後果，主席和中常委必須要負起完全的政治責任。

林金結強調，這會讓國民黨的領導統御陷入最大的危機，絕對不可能能換人。他也呼籲，黨主席朱立倫要親自出來面對各界質疑和小雞的困惑，做好滅火的工作，再搞下去國民黨會四分五裂。