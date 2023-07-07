台南地檢署偵辦前台南議長郭信良與安南區佃西里長高進見涉向顧問工程公司索賄，6日兵分多路搜索，經檢方漏夜偵訊，認2人涉嫌重大且有串證之虞，當庭逮捕並向法院提出聲押，台南地院下午開羈押庭，歷經6個多小時審理，由於郭、高均矢口否認犯嫌，但郭對於千萬元金流來源交代不清，供詞也與其他證人不相符，高姓里長證詞則明顯維護郭信良，法官晚間10點多裁定2人羈押禁見。

台南地院晚間指出，郭、高二人所辯與卷內證物並不相符，亦無法提出合理解釋，而聲請書所載事實有被告及共犯部分供述、證人證述及通訊監察譯文等證物可佐證，足認被告二人涉犯藉勢藉端勒索財物或是執行職務收受賄賂等犯嫌重大。

審理過程中，郭信良矢口否認涉索賄等情事，對於重要問題所述與其他被告供述及證人證述都不相合，與卷內證物顯示事證亦不相符，足認其有畏罪卸責之情事。而高進見於犯後有湮滅隱藏證據情形，供述也明顯維護郭信良，認二人均有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定均羈押禁見。