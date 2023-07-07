參訓學員體驗M110A2自走砲操作。（八軍團提供／林雅惠高雄傳真）

考潭營區的整建成果，學員參觀營區健身房情形，讓訓學員留下深刻印象。（八軍團提供／林雅惠高雄傳真）

首日學員在天山營區實施「八輪甲車試乘」，一覽大崗山沃野千里的風光美景。（八軍團提供／林雅惠高雄傳真）

第二天到金湯營區「T91步槍模訓館」，結合科技化的擬真訓練體驗戰場臨場感。（八軍團提供／林雅惠高雄傳真）

睽違2年，國防部暑期戰鬥營強勢回歸，為響應並推動全民國防教育，陸軍第八軍團今年創新推出為期4天3夜的多元化軍事體驗活動--「全方位戰士體驗營」，共區分為2梯次，今日由八軍團指揮官呂中將主持第一梯次結訓典禮，除表揚績優學員，肯定全體學員們對國防事務的支持與熱情參與，亦感謝全體暑戰營幹部盡心協助執行各項任務，使該梯次營隊圓滿落幕。

「全方位戰士體驗營」以認識國軍最新戰備訓練為主軸，共區分兩梯次（第一梯次為7月4日至7日；第二梯次為7月11日至14日）採多元教學與寓教於樂方式，安排「八輪甲車模擬館訓練暨試乘體驗」、「T91 步槍模訓館訓練暨實彈射擊競賽」、「實戰化戰鬥射擊訓練」、「 野外求生技能暨宿營」及「興安專案營區參訪」等五大項多元軍事特色課程，吸引青年學子踴躍報名，藉由親身體驗、實地參訪與小隊競賽等活動，引導青年學子認識國防事務與部隊訓練實況，藉以提升全民國防意識與認同。

其中參加此次體驗學子的顧同學，提及對全方位戰士體驗營的心得時，特別對興安專案的體驗及參訪讓其印象最為深刻，在她過去的認知，官兵都是住在簡陋的大通鋪，舒適感不足，但這次的參加，改變了她的認知，未來也會把這次的心得分享給在校同學及親友，讓他們一同瞭解新型態的國軍。

最後，在結訓典禮結束接續舉辦慶生餐會，特別邀請當月壽星家屬前來共襄盛舉，凝聚軍民向心，呂指揮官除感謝家屬對國防事務的支持外，亦期許學子與官兵於本次「五新級」營隊皆能收穫滿滿，成為允文允武的「全方位戰士」。