身體出現小毛病不得輕忽，很可能是嚴重疾病的警訊。醫師蘇一峰今（7）日分享年輕男姓患者手指、腳趾頭莫名腫脹的「杵狀指」，表示患者罹患了罕見疾病「厚皮骨膜增生」，目前全台不到20例，只能針對症狀治療、無法痊癒。不過，若成年人突然出現這種情況，很可能已經罹患肺癌，或是有心肺相關的疾病。

北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰今日在臉書上分享，一名20多歲男性患者的手指、腳趾特寫照片，男子全部指頭的末端都出現了腫脹、膨大的現象，變成了有如鼓棒的「杵狀指」，蘇一峰說，這名患者是因肺部疾病來就醫，研判指頭出現的情況為肥厚性骨關節病的表現，這種疾病分為原發性和繼發性，後者普遍是心肺疾病或肺癌所致。

蘇一峰說，若成年後手指、腳趾才突然發生腫脹，要提防有心肺問題，甚至可能罹患癌症。（圖／取自蘇一峰臉書）

「但是全部手指都這麼腫其實不常見，還有病人年紀太年輕了」，蘇一峰指出，患者罹患罕見疾病「厚皮骨膜增生症」，目前全台個案可能沒有20例，這種疾病從青春期開始，就會導致全身骨膜和骨腫大，只能針對症狀治療給予止痛藥，沒有痊癒的治療方式。

根據《ETtoday新聞雲》報導，蘇一解釋，杵狀指是遺傳疾病基因缺陷所造成，是隱形遺傳病，通常青春期後開始發病，不僅手指、腳趾的骨頭會越來越腫，還有很多患者會有關節疼痛的問題，只能吃消炎止痛藥減緩腫脹情況，無奈的是，大部分人都不會完全恢復。另外，如果成年後才發現有「杵狀指」，可能較多是心肺疾病或與肺癌有關，建議盡速就醫，並安排詳細的心肺功能檢查。