現貨金價7日盤中上升0.27％，報每盎司1,916.02美元，紐約8月期金盤中上揚0.37％，報每盎司1,922.4美元。

WGC在《2023年中展望》報告指出，如果經濟狀況惡化，將為黃金帶來強勁的投資需求。相反地，如果經濟軟著陸或是貨幣政策更加緊縮，投資人將減碼黃金部位。

截至目前，市場普遍預期美國聯準會（Fed）將在7月25日和26日的例會再升息1碼，讓聯邦基金利率升至5.25％至5.5％區間。根據根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，投資人預期7月例會升息1碼的機率超過92％。升息削弱沒有孳息的黃金之吸引力。

WGC表示，「聯準會6月暫緩升息後，美國債券投資人預期今年將再升息一次，7月升息的可能性最高。債市雖預期歐洲央行（ECB）與英國央行將進一步升息，但投資人認為升息循環已經接近尾聲，或至少在年底前結束升息循環。」

今年上半年金價揚升5.4％，表現優於其他主要資產，僅遜於已開發市場股市。金價在5月初衝上每盎司2,072美元的歷史高點，之後便開始走低，6月底收在每盎司1,912.25美元。

WGC報告指出，黃金不僅帶給投資人正投資報酬，並協助緩和上半年的市場波動，特別是3月美國爆發地區銀行危機期間。