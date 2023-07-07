日本一代女神工藤靜香最近來台宣傳9月的演唱會，從抵達機場到記者會都有大票鐵粉支持，她聽到粉絲會用英文對她喊「I will support you forever」，一度眼泛淚光，因此也獲得很大的力量。知名主持人吳建恆在主持完工藤靜香記者會後，透露她私下真面目，讓他與工作人員都嚇了一大跳。

知名主持人吳建恆是許多國外巨星來台御用主持，他今（7）日中午在臉書分享與工藤靜香一起工作的心得；他說工藤靜香是一個心思非常細膩的人，記者會前兩人對稿時，她光是提前得知主辦單位準備的驚喜，就當場落淚，直呼「覺得好感動、好有意義、好感動」。

吳建恆見到工藤靜香私下如此真性情都嚇了一大跳，因為她甚至連驚喜都還沒看到，在工作人員遞上面紙後，她還對化妝師說抱歉；在記者會結束後，工藤靜香還特地感謝他們提前透露有驚喜，否則她一定當眾眼淚流不停。

後來吳建恆還在工藤靜香的IG上，看到她與自己、工作人員的合照，這是他一輩子都想不到的事，「謝謝工藤靜香小姐」。網友對工藤靜香私下情感如此細膩驚艷到，紛紛表示，「靜香姐姐好可愛，內心是個小少女」、「她是性情中人又漂亮的」、「好意外，她這麼容易被感動呢」。

工藤靜香將於9月2日在國父紀念館舉辦演唱會，7月8日中午12點開始售票。