澎湖「后宮私廚」海鮮店6日深夜遭砸店，就連當地民眾也嘲諷。但有網友發現，砸店的陳姓男子本身也有滿滿黑歷史，包括砸車、逼車、公然鬥毆，鄉民看到後搖頭「根本就是8+9對決」，直說兩邊都有大問題。

據了解，砸店的陳姓男子為澎湖當地網紅直播主，上月初因海鮮事件與「后宮私廚」葉姓老闆互相對罵，遭到提告，事後葉姓老闆疑似不斷打電話找陳男嗆聲，還罵陳妻「破X」，氣得陳男放話不道歉就要動手，果然6日晚間11點去砸店，事後遭警方逮捕。

PTT網友發現，陳男同樣有滿滿黑歷史，先是2020年違停紅線被開單，公然在臉書嗆聲員警，遭控加重誹謗；接著去年8月與另一名直播主「香腸伯」大打出手，雙雙遭警方逮捕；今年3月又因債務糾紛，到租車行砸車、撒冥紙；近日則是發生行車糾紛，將機車騎士逼車後攔下大罵三字經。

鄉民直言：「澎湖好像也沒多純樸」、「笑死，原來兩邊同種人」、「傳說中的頂尖對決」、「根本8+9內戰」、「這人本來新聞就很多了」、「砸店的這位黑歷史比海鮮店老闆還豐富...」。