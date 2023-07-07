前國民黨主席洪秀柱今（7）日在臉書表示，今天是七七蘆溝橋事變86周年紀念，1937年7月7日日軍全面發動侵華戰爭，讓中華民族遭遇慘絕人寰的痛苦和悲劇。歷經八年浴血抗戰，總計我方軍民死傷千萬條生命，最後以血肉戰勝鐵蹄，粉碎日本「三月亡華」的狂言，也因國軍在中國戰區牽制日軍主力，讓同盟國得以在二戰獲勝。中華兒女救亡圖存的英勇表現，不僅讓國家免於覆滅的凶險，同時也讓台灣脫離殖民統治，進而提升中華民國的國際地位，為世界和平做出重大貢獻，也因此贏得普世的尊敬與肯定！

洪秀柱指出，七七事變是我們歷史上的重要日子，可是在民進黨執政下的台灣社會，無論是事件本身或是抗戰勝利的輝煌歷史，都被這個政府刻意漠視、切割，事實上，許多重要的史實早已從歷史教科書中一一消失。然而，歷史是前人留給我們的寶貴資產，鑑往知來，才能汲取智慧與教訓。不尊重歷史，注定將重蹈覆轍。而執政者對歷史掩蓋扭曲，甚至予以詆毀汙衊，那是忘恩負義、更是最無情的背叛！

洪秀柱直言，紀念七七，我們應緬懷上一代無數將士官兵的壯烈犧牲，因為沒有這些英雄的慘烈犧牲，哪有後世的和平、安定與發展﹖！飲水思源，「吃果子拜樹頭」，沒有國軍捨命護國、沒有國民政府來台胼手胝足、大刀闊斧的建設，同時在風雨飄搖的逆境中堅持自由民主的制度，試問哪有今日執政者的坐享權力與風光揮霍？更悲哀的是，這個不認國史的政府，自始不改媚日的本性，在對日交涉時，如釣魚台主權、及其附近海域的漁權、漁民權益維護和要求日本應對慰安婦道歉與賠償等諸多議題，民進黨政府一昧舔日、自毀國格，實喪權辱國、丟臉至極！

洪秀柱認為，莫忘七七的血淚，我們更應以歷史為鑒，以蒼生為念，珍惜得之不易的和平，同時致力維護世界秩序，堅守和平的信念，切勿重蹈覆轍，以免再兵連禍結、生靈塗炭，尤其以現代核武巨大的摧毀力道，倘再不遏制各國政客的私心操弄與野心擴張，則人類走向毀滅末日，絕非危言聳聽！俄烏戰火未熄，就是當今世界和平的一道難題，但更讓我們憂心的是，歐美國家為了反中仇中，是否企圖在台灣複製另一個烏克蘭﹖

洪秀柱強調，值此七七紀念日，我們為飽受戰火荼毒的烏克蘭人民感到悲傷，但孰令致之﹖而曾是二戰禍首之一的日本，自去年戰爭爆發以來即一再譴責俄國入侵烏克蘭是「歷史性的暴行」、「動搖國際秩序的根基」、「犯下戰爭罪行」等等，但不免要問日本政府，為何至今不願對其野蠻入侵中國、殘忍屠殺百姓、發動二次世界大戰，以及在亞洲國家奸擄燒殺、強徵慰安婦等滔天罪惡，誠懇的反省與道歉呢？一個邪惡的戰爭發動者，從未真心認錯，反而藉由竄改教科書，企圖掩蓋歷史真相，如此昧於良知的政府又有何資格去譴責俄國？

洪秀柱呼籲，86年前的盧溝橋事變早已成為斑駁的歷史，歷史可以原諒，但絕不能忘記，希望年輕世代認清歷史的脈絡與教訓，珍惜前人犧牲換來的和平，切勿再讓戰爭的幽靈遊蕩在台灣的上空！