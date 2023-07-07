中華民國太陽光電發電系統商業同業公會，7日召開會員大會，與會的經濟部長王美花表示，目前綠電供應大於需求，但廠商需要綠電持續至2030、2040年，政府將加大綠電開發，以符合廠商對綠電需求。另公會也透露，太陽光電設置，在土地變更遇到困難，建議政府利用專區概念，解決太陽光電用地取得問題。

王美花說，太陽光電確實是國內發展最主力的再生能源，從近三天來，太陽光電發電量，都超過670萬瓩（KW），這麼高電量的太陽光電，讓電力調度就有不同面貌，白天，太陽光電占比20％以上；水利、抽蓄水力發電等，可挪到傍晚發電。

台灣太陽光電近幾年的發電量，每年都呈倍數增加，但廠商都知道太陽光電，還有非常多的議題要克服，包括土地、饋線，及中央與地方的證照核發作業等問題。

王美花透露，愈來愈多的買家，希望買更多的綠電，因為國際大廠要求「RE100」時程，都在加速，原來設定目標2035年，都提前至2030年都希望達標，這就是政府與業者要把綠電再增加的原因。

短期來看，太陽光電與離岸風電推動速度比較快，其他再生源能，例如，地熱、小水力、氫能及海洋能等，都還在小量增加中。

該公會理事長廖禎松表示，希望農委會同意廢耕地，或海邊泡鹽農地，以設立專區概念，並以海邊泡鹽農地為主，可解決太陽光電發電系統缺少土地的問題。尤其，在不影響農田種植，也可推動農地建物屋頂，設置太陽光電，其執行方式，可由太陽光電發電系統廠商承租建置，或由農戶委託上述業者承作都可。

另繼「漁電共生」太陽光電案場之後，「農電共生」的太陽光電第一個示範案，也將啟動，成為太陽光電推動的新趨勢。

尤其，距離2025年太陽光電目標20GW（GW為十億瓦），時間近在咫尺，不到2年內，要衝刺近5成目標缺口，挑戰雖大，但並非不可能。就配電系統而言，目前適合建置地區的饋線，幾乎是滿的；換句話說，這些配電系統，已很難再有大量的建置量出現。

該公會建議政府必須要朝向輸電系統著手，才能夠達成太陽光電目標20GW，並建議政府必須要釋出更多「低地利」的土地或是養殖用地，讓太陽光電案場走向大型化，才有辦法達標。

因太陽光電業蓬勃發展，該公會今年新增80家會員廠商，累計會員會籍數已超過660人，為此，公會7日通過擬以三千萬元，打算在台北市購置30坪辦公室面積，試圖以買代租，設置公會新的辦公室。