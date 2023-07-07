美國總統拜登和印度總理莫迪上月底會面後，兩國簽署船舶維修協議。據外媒報導，美國將尋求把印度變為南亞地區的海軍艦艇補給和維護中心，以填補美國在印太地區抗衡中國時面臨的戰備缺口。

《東網》報導說，美國將向印度提供支持，以開發用於補給、修理和維護船舶和飛機的基建。白宮指出，海軍已與印度欽奈市附近的拉森和圖布羅造船廠簽訂船舶維修協議；印度海軍亦即將與孟買和果阿的另外2間造船廠，敲定其他交易。

報導表示，美軍希望為在印太地區快速處理補給活動和維修作好準備。如果美國海軍能在該地區有更多的補給樞紐，那麼船隻和飛機將可減少很多不必要的行動，省下來的時間可用於與其他國進行更多的聯合演習。

據美國國防部2021年版年度報告指出，中國海軍擁有約355艘艦艇和潛艇，是世界上數量最多的海軍，美軍威懾力面臨威脅。近東南亞戰略研究中心助理教授佩恩（Jeffrey Payne）指出，美國在中東和西太平洋的雙邊協議中維持的基地之間存在很大差距，印度正好填補這一點。美國印太司令部前司令哈里斯亦對美印這一新舉措表示讚賞。