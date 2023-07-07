移居美國已逾3年多的英國薩賽克斯公爵與公爵夫人哈利與梅根，上月歷經與Spotify拆夥的風波之後，日前也正式清空夫妻倆在英國僅剩的住所浮若閣摩爾小別墅交還王室。哈利日前傳出有意與Netflix合推以母親黛妃有關的新作，頗有力圖振作的意味，最近又有消息指他考慮抽離老婆梅根星光熠熠的好萊塢生活方式、回歸低調，引發外界關注這對夫妻是否有各自發展的傾向。

哈利與梅根2020年脫離英國王室以來，哈利經常提醒各界要尊重他與家人的隱私。然而妻子梅根明顯想重新打進好萊塢，不僅與哈利合開製作公司、找上與Spotify簽約合作製作訪談節目《原型》（Archetypes），夫妻倆也與Netflix合作拍攝紀錄片《哈利王子與梅根》大爆王室猛料，加上哈利赤裸裸大談人生經歷的回憶錄《備胎》問世，兩人話題度頻頻破表，搶盡媒體版面。

一連串的高調曝光卻拖垮哈梅在美國的人氣，甚至一度降為負值。

外傳哈利王子已厭倦好萊塢式的生活圈。

今年6月，哈梅與Spotify證實《原型》不續約，外傳原因出在「產能不及格」，高達6億元台幣的合約金恐怕拿不到，兩人可謂大失血。6月底Netflix趕緊出面說明，與哈梅的製作公司仍有好幾個計畫，「重視彼此的合作關係」。

哈梅出席公開活動時，一向維持甜蜜蜜曬恩愛作風，在在強調彼此是形影不離的完美搭檔。最近41歲的梅根與好萊塢最大的經紀公司簽約，尋求商業代言機會，「重出江湖」企圖心旺盛。日前英國媒體稱，38歲的哈利有意重回慈善領域耕耘，他想找Netflix合作一檔與母親黛安娜王妃有關的「非洲行腳」尋根之旅節目，而且老婆梅根不會參與這個計劃。

英國薩賽克斯公爵夫人梅根有意在好萊塢重新出發。

英國《每日郵報》王室評論員博肖夫（Alison Boshoff）日前指出，「哈利顯然不適合演藝圈，毫不自在，所以，哈利何時才會放棄演藝圈的生活？這是個重要的問題」。

博肖夫說，哈利提出的節目企劃都很荒唐，例如他想邀俄國總統普丁、美國前總統川普、Meta老闆祖克柏「聊創傷經驗」；又如他發想一個討論「為人父者」的構想，卻想找獨身無子女的天主教教宗對談，「不明就裡的人會以為這是在搞笑」。

博肖夫認為，哈利其實從來沒有真心想成為播客或電視製作人，「他不想跟梅根成為總是形影不離的鹽巴與胡椒」。

今年哈利在舊金山出席一場會議時直言：「對於我個人來說，經由幫助他人，自己也獲益甚多。為他人服務是我的動力所在，也是每天讓我起床的動力。」