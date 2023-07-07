陸軍砲兵營譚姓及伍姓上兵2021年11月間擔任哨兵時，因蘇姓女兵手機遺失被拾獲，放置於大門哨所內，2人未經蘇女同意，自行利用其手機進入女兵IG帳號，盜取其手機相簿內之清涼照片，並將照片分享與同袍觀看，女兵男回手機後發現有異向上級反映，經調閱監視器後發現提告。被地院依妨害秘密罪，分別判處譚、伍拘役60天和50天，可易科罰金。

判決書指出，譚姓及伍姓上兵在2021年11月17日8時至10時許擔任大門哨兵時，大門哨長羅姓上兵拾獲蘇姓女兵遺失的手機，並置放於營區大門待命班手機櫃，交接於2人保管，譚與伍2人未經蘇女同意，由譚於當日值班時，逕自從手機櫃拿取蘇女手機，並連結網路至蘇女Instagram帳號，將蘇女置於手機相簿內、身著小背心私密照片5張傳送至伍姓上兵Instagram帳號，再由伍將本案照片複製後以通訊軟體LINE傳送予譚。

譚基於無故洩漏因利用電腦持有他人秘密之犯意，未經蘇女同意，接續將照片拿給戴姓、羅姓及吳姓士兵觀看，直到蘇女取回手機後察覺有異向單位長官反應，經調閱監視器始悉上情。經蘇女提告地檢署調查後起訴。

法官審酌被告2人逕自取得他人電磁紀錄並將之洩漏予第三人，所為實有不該；又被告2人除本案外，尚無因犯罪經判處罪刑之素行，判譚姓上兵共同犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，處拘役40日，及無故洩漏因利用電腦持有他人秘密罪，處拘役40日。應執行拘役60日，可易科罰金。伍姓上兵同樣犯2罪，處拘役40日，及拘役30日，應執行拘役50日，可易科罰金，以1000元折算壹日。