「高雄好玩卡x打狗(TaKao)逛逛券套票」，包含交通全餐方案結合高雄MeNGo-48小時方案、21項熱門景點優惠及活動體驗。憑QR code可享48小時交通無限次搭乘，輕鬆暢遊高雄景點。包含壽山動物園、義大世界皇家劇院、吉照故里茶道院、金馬賓館當代美術館、夢境現實MR劇場沈浸式體驗、高雄流行音樂中心互動展、左營中外餅舖百年製餅、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗津貝殼館、駁二全日展、哈瑪星台灣鐵道館模型展及小火車，免購票皆可快速通關。

消費者還可體驗i-Ride飛行劇院、開頂雙層巴士、金棧游港(夕陽線/亞灣線)、夢時代摩天輪、愛河太陽能船、貢多拉船、租用新宇自行車(旗津店)、SKMPARK鈴鹿賽道樂園遊具(四選三)等遊樂設施，此外憑卡可享有各式各樣優惠活動與約70家在地商店特約優惠，開賣優惠電子版QR-code版只要新台幣990元，卡片版新台幣也只要1,090元，心動不如馬上行動！

搭乘「愛河貢多拉船」，欣賞愛河畔城市燈火，氣氛十分浪漫陶醉，用不一樣的角度視野欣賞高雄港都夜晚之美。（圖/高雄市政府觀光局提供）

「高雄好玩卡x越夜越好玩套票」，可一路體驗夢時代摩天輪的絕美夜間空景，再接續觀賞世界最美車站之一的高捷美麗島站，然後乘貢多拉船深度感受愛河悠揚美景，之後順道至愛河畔的白色戀人貨櫃屋喝杯飲料拍美照，最後以接地氣的六合觀光夜市品嚐在地小吃作為收尾，夜遊高雄也能如此充實浪漫。

高雄燈塔(旗津旗后燈塔)雄踞旗后山頂，以雪白耀眼之姿守護高雄港，是港都的象徵。二次大戰時曾遭受機槍掃射，仍無間斷地守護船隻通行，歷史意義非凡。（圖/高雄港區土地開發股份有限公司提供）

「高雄好玩卡x踩風踏浪趣套票」，主推旗津特色的交通、場館、餐廳憑卡優惠，可免費搭乘渡輪來回一次，走訪最新的熱點鼓山魚市場、高雄燈塔，遠眺高雄大港美景，還可免費參觀旗津貝殼館及租借3小時自行車，自在暢遊旗津大島，最後可停駐在旗津沙灘吧，輕鬆享受百萬級沙灘夕陽美景、微醺晚風與無敵海鮮，一整個愜意。

高雄壽山動物園的水豚家族是人氣明星。（圖/高雄市政府觀光局提供）

「高雄好玩卡x鳳雄旺吉套票」，帶您走入一場藝術及宗教人文的深度之旅，匯集網路打卡熱點的鳳儀書院、黃埔新村、佛陀紀念館、大樹舊鐵橋、三和瓦窯、鳳梨工場等地，利用捷運、公車搭配Ubike輕鬆串連，沿線還有許多優惠商家及美食，絕對是體驗鳳山大樹指標景點絕不可錯過的首選。

「高雄好玩卡x東高山線遊套票」，更深入高雄旅遊，使用公車、客運搭配Ubike暢遊東高雄9個區域，探索旗山老街、美濃客家文化，更可順路到甲仙品嘗米其林必比登推介的「仙香飲食店」美食，踏進茂林、那瑪夏的原鄉之旅，或至六龜寶來、不老地區享受優質美人湯、放鬆身心靈。輕鬆利用48小時交通暢遊整個高雄觀光圈山城，依照喜好及需求安排行程，體驗東高雄特有的原民文化及慢活氛圍。(高雄市政府觀光局廣告)