良率提高一○％、業績增加二○％，你努力伸手想企及的目標是什麼？那麼，如果把它乘以十倍呢？

你可能會說，怎麼可能！兩倍的成長都不容易達到，怎麼可能奢談十倍？

在本期介紹的「十倍成長比兩倍容易」一書中，作者指出，設定目標時，如果總想著比去年加上百分之多少，這種線性思維會限制你突破成長，因為你自然會沿襲過去的做法，只透過更努力來達成。

然而，努力是有極限的。相較之下，當你設定十倍的目標，絕對不是靠加倍努力能做到，這時，你需要思考怎麼顛覆傳統，或運用新助力來達成。

想要達到十倍成長，你就必須進行結構性的改變或創新，把心力集中在少數真正有意義的地方。想一想，你現在每天做的工作，能夠幫助你達成十倍目標嗎？在你所做的事情當中，有哪二○％是如果你全神貫注，能讓你的價值與影響力提高十倍的？

「奔向月亮吧！縱使不能到達，你還是會落在繁星之中。」正如某句名言這麼說（見一○八頁）。

像這樣新時代的領導人，對於未來有大膽的願景，他們重新想像、重新創造公司的業務。ＢＣＧ顧問稱呼他們為創生型領導人（generative leader）。

他們除了帶領公司成長，更重要的，他們希望留下一個更好的世界給後代。今天，ＥＳＧ已經不是附屬於核心業務的象徵性舉動，實踐永續是公司獲利的重要方式。

因此，創生型領導人會透過強大的使命感激發團隊。他們快速地移動，設法預測球將在哪裡落地，而不是到處找球現在在哪裡（六二頁）。

你的公司正在進行轉型和變革嗎？如果你的轉型一時之間似乎碰到了瓶頸，一個可能的突破點是，著力在員工訓練上，為員工建立新的心態和能力。

根據研究，這類訓練專案必須至少有二五％的員工直接參與，才有可能達到引爆點，推翻根深蒂固的行為（四二頁）。

這就呼應了這期主題：不論你正努力往哪裡邁進，成功的關鍵都是，從我到我們，從好到共好！

本文作者：方素惠