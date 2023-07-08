從第一次遭遇戰車衝擊，一路到研發出「當代四大戰車」之一、在俄烏戰爭中被高額懸賞的豹II戰車，具備德國精神的設計師、工匠和裝甲兵，是如何在一次次限制與困境中，打造出舉世聞名的鋼鐵巨獸？

自幼即對德國裝甲部隊與裝備感興趣的黃竣民，於報考軍校、修習德文後，不但親自翻譯德國名將隆美爾（Erwin Rommel）、古德林（Heinz Guderin）等人著作，更劍及履及，數度訪問了德軍基地、兵工廠與博物館，甚至親身試乘／試駕德國主力戰車。

千呼萬喚，終於登上俄烏戰場──豹II主力戰車

2022年俄烏戰爭開打之後，德國軍援烏克蘭作為一直飽受外界批評，許多北約盟國紛紛大幅加碼，提供軍備給烏克蘭對抗俄羅斯，這些武器裝備相較之下讓德國政治當局壓力頗大，但隨著戰事一拖再拖，先前援烏的重武器限制也開始鬆動。

當美國通過對烏克蘭輸送M2「布萊德雷」（Bradley）步兵戰車後，德國也同意提供貂鼠步兵戰車；當英國願意提供挑戰者主力戰車、美國提供M1艾布蘭主力戰車後，德國總理也終於在2022年初同意提供豹Ⅱ A6主力戰車給烏克蘭！冷戰期間，西方這些戰車一直沒有機會在戰場上跟俄系戰車交手，但現在讀者們已有機會在烏克蘭戰場上，看到他們互相廝殺的場面。

其裝甲不僅可抵禦大多數現代反坦克飛彈（ATGM）、大口徑動能（KE）穿甲彈和RPG火箭筒的攻擊，並安裝能主動擊毀來襲砲彈的「戰利品」（Trophy）主動防禦系統，其120mm滑膛砲射程更高達5,000公尺，能在3,000公尺外輕易摧毀俄製T-80主力戰車。

豈止豹II，德國援烏的利器可不只一種

有著「日耳曼長劍」、「聯軍長臂」等稱號的PzH-2000型自走砲，機動性基本上與主力戰車相同。能於兩分鐘內由機動狀態到靜止、瞄準目標、發射10發砲彈後迅速轉移陣地，射程可輕易超過40公里，且每一發的彈著誤差都不超過1公尺。

憑藉著遠距離精準射擊的威力，它能在極短時間內投射大量彈藥至目標區，讓敵軍來不及脫離前便遭受極大傷亡。

以過去豹Ⅰ主力戰車底盤為基礎修改而成的獵豹式自走防空砲車，搭載90倍徑雙管KDA 35mm機砲，射速每分鐘550發、初速高達每秒1,400公尺（使用FAPDS彈藥）、有效射程5,500公尺，為了跟蹤高速的空中目標，砲塔可以在短短2.5秒內完成一圈的旋轉。

在德國陸軍的防空砲兵部隊被裁撤，野戰防空任務由空軍防空部隊接手後，獵豹式自走防空砲原先已悉數於2010年底除役。但諷刺的是，在俄烏戰爭中，該型退役的自走防砲車，也成為德國援助烏克蘭軍方抗俄武器清單中的一項。

烏軍在操作這款野反戰車砲車後，成功擊落俄羅斯的Kh-101型隱形巡弋飛彈及伊朗援助的「見證者」（Shahed-136）無人機。實戰的結果證明，這一款自走防空砲在今日反無人機作戰盛行的戰場上，儘管先前出於養護成本高昂的考量而退役，但不可否認的是，它依舊是一款有效的防空武器。

追本溯源，二戰時的「戰車動物園」

綜觀二戰期間納粹德國所裝備部隊的戰車，簡單的說，就是從Ⅰ號輕戰車到Ⅵ號重戰車，其中話題性最高，模型廠商也最愛出品的戰車，無疑是Ⅵ號虎式重型戰車了。

雖然俄國的T-34戰車產量是虎式戰車的25倍以上、美國雪曼戰車產量更接近其35倍之多。然而，就算走到歐陸戰場的最後階段，只要有虎式戰車參戰的場合，它就是戰場上的主宰。

根據一份德軍第503重戰車營的作戰報告，曾有一輛虎式戰車，全車共承受227發反坦克步槍彈、14發45mm穿甲彈、11發76mm穿甲彈、輕兵器不計其數的無情射擊，履帶、輪軸、懸吊系統等部位都受到嚴重損害，車組乘員卻毫髮無傷，足見其驚人的防護力。

此外，其強而有力的「長矛」（88mm砲）讓虎式在東線戰場時，也經常打得T-34戰車砲塔掀飛十幾公尺，更曾在3,900公尺距離，一砲擊穿俄軍T-34戰車的紀錄，該砲精準度無庸置疑。

本書特色簡介：

◎各式無人機、火箭彈、肩射飛彈成為戰場新利器，意謂戰車時代已結束？

◎豹II戰車評比獲世界第一，到底有多強？成為俄烏戰爭中的高額懸賞物。

◎德國主戰坦克製造商──萊茵金屬，豹II還沒上場，股價已飆漲超過125%。

◎德軍裝甲兵訓練多嚴格？就算捨去一切現代設備，只要砲塔還能動，就能打。

眾所皆知，「德國製造」是品質的保證，

但比起超跑、鐘錶、啤酒、愛迪達，德意志在戰車的成就更令人無法忽視。

在俄烏戰役被戰車改寫之前，你得先了解，德國坦克不敗的祕密。

(本文摘自《德國坦克不敗的祕密》/大是文化)

【作者簡介】

黃竣民

畢業於陸軍官校84年班步兵科，曾於美國陸軍情報學校、法國聯合情報培訓中心接受訓練，並赴非洲協訓友邦，退役後經營「James的軍事寰宇」粉絲專頁與軍事專題寫作。

曾獲邀赴美國北喬治亞ROTC軍校、「戰略與國際研究中心」(CSIS)、麻省理工學院「國際研究中心」(CIS)、喬治梅森大學「安全政策研究中心」(CSPS)等講座，多次親身觀摩德國聯邦國防軍ILÜ年度軍演與「堅強歐洲戰車挑戰賽」（SETC），及參訪萊茵金屬公司的兵工廠。

著有《德意志雄師》、《少尉．等一等》、《東線之鷹》、《裝甲指揮官戰紀》、《無役不與》系列；譯有埃爾溫．隆美爾（Erwin Rommel）元帥著作《步兵攻擊》（Infanterie Greift An）、海因茲．古德林（Heinz Guderian）將軍著作《注意，戰車！》（Achtung – Panzer!）等書籍共十餘部，並專訪過隆美爾元帥、古德林將軍家族後人。