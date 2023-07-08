綜觀大台北地區房價表現，市中心單價破百萬元已是常態，新北市第一圈皆已站上7、8字頭，想用親民4字頭入住大台北生活圈，能選擇的優質生活圈屈指可數。觀察目前雙北市4字頭房市熱區，以淡水竹圍最具發展潛力，一站就進台北市，集結北士科園區、八里台北港特定區、華固正大500億商辦園區以及各項交通利多，將成為北台灣發展重鎮核心，也是被房市專家一致看好、最具房價增值爆發力的潛力區。

盤點雙北市4字頭生活圈，包括樹林市區、五股洲子洋、長庚A8、丹鳳迴龍、龜山A7、淡水竹圍等共6大房市熱區，前5大生活圈皆位列第二、第三環蛋白區，唯有第一環竹圍站緊鄰台北市中心，且擁抱山水景觀，並一次集結科技、商辦、娛樂創造上萬個就業機會，加上政府全方位加值交通重大建設利多，包含淡北道路工程、關渡新橋、淡江大橋、福國路延伸段等，陸續建構北台灣路網最後一塊拼圖，完工後將打通北區任督二脈，有效解決民眾擔憂的塞車問題，多項利多匯集，將成為竹圍區域未來房價破繭而出的關鍵。

觀察竹圍4字頭房價新推建案，以「森原樹」最為指標，為知名開發商「森原建設」近來代表作，步行約8-10分鐘達捷運竹圍站，社區開鑿黃金美人湯溫泉，為住戶打造湯屋、SPA、景觀風呂、露天泳池等休閒設施，外觀特別找來豪宅建築大師李天鐸將「大樹造屋」理念融入建築語彙，相較於鄰近的北士科已站上百萬行情，「森原樹」目前每坪單價僅約4字頭就能眺望觀音山、淡水河、大屯山系，享淡水最美景色，格局規劃26~45坪2~4房，無論是小家庭首購、換屋族或是置產作為渡假宅都能滿足，超高CP值吸引在地客層與周邊科技園區科技新貴目光。

「森原樹」步行約8-10分鐘達捷運竹圍站，外觀特別找來知名豪宅建築大師李天鐸將「大樹造屋」理念融入建築語彙。（圖/甲山林集團 提供）

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，陳傑鳴指出，大台北北區有許多重大建設利多，包含華固正大舊廠的500億廠辦開發案明年就可能推出，加上火熱的北投士林科技園區、八里台北港特定區第二種商業專用區以及各項交通利多，位於北區核心的竹圍房市前景確實相當不錯，以中古市場已站穩4字頭行情來看，新推建案4字頭擁有強勁優勢，吸引許多雙北租轉買族群目光。

【北士科+台北港招商 建設利多齊聚 帶動區域發展】

細數竹圍周邊重大建設利多，以北投士林科技園區聚焦全台重磅議題最受矚目，北士科全區面積約94.38公頃，是台北科技走廊最後一塊拼圖，也是台北市最後一塊大型重劃區，主打複製內湖科學園區、南港軟體經貿園區成功模式，將以生態環境、智慧城市為導向，打造大台北「智慧健康醫療與數位技術服務園區」，目前包括中鼎集團第二總部、華固創富中心、VOLVO旗艦服務中心皆已搶先進駐，金仁寶、康舒與新光人壽正積極布局，未來北投士林科技園區總產值上看兆元，也因此吸引各大建商爭相搶地插旗，搶攻未來上萬戶就業人口帶動的居住需求，也帶動房價來到120~130萬元行情。

華固建設（2548）與正大集團將共同開發承德路、公館路、北投路共達5875坪都更案，全區將以園區型之智慧綠能頂級商辦進行規劃，最快2024年推出，總銷挑戰500億，將僅次於「京華廣場」、「世界明珠」，躍居為台北市前3大頂級商辦案，也將是北投歷來規模最大的廠辦開發案。

北士科全區面積約94.38公頃，主打複製內湖科學園區、南港軟體經貿園區成功模式，將以生態環境、智慧城市為導向，打造大台北「智慧健康醫療與數位技術服務園區」。（圖/甲山林集團 提供）

而八里台北港是新北市政府區域發展重點，台北港特定區為北部地區重要進出口貿易據點，台北港特定區第二種產業專用區招商案已正式啟動，共約7200坪產專區，預估未來投資金額達23億元，並創造近600個就業機會，新北市計畫將八里打造為智慧製造、物流城市，未來將吸引更多人口、商業等活動，結合左岸公園、自行車道等休閒設施，讓八里成為休閒觀光、文化與產業機能兼具的複合型港灣城市，並帶動周邊區域發展。

看好大台北北區為政府發展核心重點，麗寶集團近來狠砸近70億標下八里2萬多坪娛樂專用區土地，將規劃為娛樂商場、健康、飯店、展場和會館等複合式開發案，就是看好未來八里淡江大橋、八里輕軌、淡北道路等交通建設網路陸續到位後，八里後市與北台灣大北區生活圈驚人發展。

【台北第一環「森原樹」4字頭房價 驚艷不動產市場】

大台北北區指標案「森原樹」位於上述政府重大建設核心，一次匯集品牌建商、溫泉會所、捷運交通、醫療商圈等優勢，吸引不少科技新貴、馬偕醫師、海外華僑等客戶目光，因此第1期甫推出即銷售告捷，今年趁勢推出「森原樹2」，主打竹圍捷運一站進北市超強地利，享山河景觀條件、馬偕醫療資源、優質文教學區與溫泉渡假會所，以台北第一環4字頭房價驚艷市場，相較北市第二環房價已來到6、7字頭，連沒有捷運行經的五股也站上5字頭，目前竹圍4字頭房價確實被低估，地段條件與未來發展將超越其他生活圈，成為購屋族超值選擇。

社區特別引進天然黃金美人湯泉，頂樓規畫露天風呂，1樓有大眾溫泉、2樓有獨立湯屋，並設計海島Villa露天造景泳池、健身房、SPA、烤箱等飯店級多樣化休閒設施。住宅格局規劃26~45坪2~4房，採大面開窗設計，開窗即享觀音山景與淡水河景，還能暢享滿滿綠意芬多精，優質的生活環境、便利的交通路網、親民的低基期房價，不僅讓青年首購族能夠輕鬆成家，也讓不少住在北市舊公寓的換屋族心動，用2房價格就能換住森原樹3房大空間，坪數更大、生活質感也更好了。

展望未來房市發展，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，近來買氣確實受政策影響，民眾購屋信心轉趨理性，不過，雖然房市的政策利空盤旋，但央行升息喊卡，讓過去五度加壓的房貸族能暫時鬆口氣，且國內外仍持續面臨通貨膨脹，抗通膨的置產需求仍在，高收益性產品買氣也因而相對穩定；建議剛性自住買盤可以把握低基期物件伺機進場。

「森原樹」住宅格局規劃26~45坪2~4房，設計大面開窗設計，享觀音山景與淡水河景，開窗就能享受芬多精。（圖/甲山林集團 提供）

森原樹

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