政府有意提出「房屋稅差別稅率2.0方案」，把原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國總歸戶，且將非自住住家稅率1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，未來一旦上路，持有新房子越多的房屋稅將有感增加，尤其過去幾年景氣大好時，有些投資客南下掃貨，預售案一次買好幾戶，未來不分區域總歸戶後，房屋稅一間可能就多幾千到上萬元，除了政策本身以外，需觀察高房價問題是否成為此次選戰的主軸之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近期不斷有房市政策出爐，雖然單一政策影響有限，且影響多屋族、非自用類型的族群，但一般民眾不清楚政策到底影響甚麼，尤其下半年又是選前重要的時間點，若是高房價問題發酵，不斷有房市政策被拋出，恐怕會「亂拳打死老師傅」。

對於絕大多數的自用客來說，新制並不會受到影響，新制影響最大的將是持有新房子數量較多的族群。首先就是建商手上的新成屋或餘屋，不過政府應會考量合理性，給予一段銷售的緩衝期，另外過去景氣好的時候，有些預售案投資客一買3、5戶，新制上路後受到影響就很明顯，因為從2014年7月各縣市政府陸續調高房屋標準單價，造成新舊房屋的房屋稅可能相差一倍，因此一旦被總歸戶後，就不能各縣市各自計算，有機會出現持有超過3戶的現象，不過畢竟房屋稅佔整個總價比例甚低，應該不至於因為單一政策出現拋售，除非出現市場不景氣價格明顯修正。

至於市場擔憂會不會造成租金上漲的問題，曾敬德表示，首先房東收到新制後稅單的時間點可能在後年，二來屋齡10年以上房子影響較小，第三若市場上只有少數房東受影響，倘若別的出租房屋租金沒漲，不見得可以全部轉嫁出去，後續還須觀察。