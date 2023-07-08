騎車開車上路往往都需要導航協助，有網友討論，到底Google Maps與Apple Maps哪個比較好用，不少人認為改版後的Apple Maps已經有彎道超車的趨勢，尤其導航會報路名、紅綠燈較為直觀，Google的優點則在即時路況、路線及地點資訊較為豐富。

該名網友在PTT論壇上發文詢問大家是否有比較兩款地圖的經驗，原Po習慣使用Google Maps，除了可以得知即時路況，還可以透過手機快速點選平時儲存好的地點，但他提到，新版Apple Maps介面比以前還清楚。

文章引起熱烈討論，許多人挺改版後的Apple Maps，「Apple的紅綠燈標示還不錯，但速限不太準要小心被陰」、「apple有測速照相也會講，google好像不會」、「Apple會報測速 還會在地圖上標測速位置」、「apple map會報第幾個紅綠燈轉彎，這點蠻好的」、「在高快速道路上還會提醒你要走哪幾個車道。」

即使如此，Apple Maps的路線、搜尋功能及即時路況還是輸給Google，「路名常常搜尋不到，最後還是要用谷歌」、「Apple近期彎道超車，但地點真的太少」、「要搜尋地址才找得到，地點太少了」、「apple真的只剩圖資太少了，剩下都已經輾壓」、「改版後apple比較貼心，但apple路線我覺得不太行，走錯路沒辦法馬上更新路線。」