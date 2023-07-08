大陸商務部日前宣布8月起，對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制，引起全球供應鏈恐慌。專家警告，大陸以外的鎵金屬庫存最多也撐不過6個月，很快就會感受到衝擊。而美國國防部發言人6日表示，美軍有擁有鍺戰略儲備，但沒有鎵的儲備。

綜合外媒報導，對於大陸限制鎵、鍺戰略金屬出口，影響有多大？Critical Minerals Institute所長Alastair Neill示警，大陸以外的鎵金屬庫存最多也撐不過6個月，很快就會感受到衝擊。

不過歐亞集團在報告中表示，這並非致命一擊。新規要求大陸出口商必須申請許可證，但未禁止向特定國家或終端用戶出口。

歐亞稱，美國和歐洲不需要大量進口這些原料。據最新數據顯示，2022年，美國進口500萬美元的鎵和2.2億美元的砷化鎵；德國與歐盟進口鍺的數量分別為6000萬美元、1.3億美元。

除了大陸之外，比利時、加拿大、德國、日本和烏克蘭也能生產鍺，烏克蘭、俄羅斯、德國、日本和韓國則可生產鎵。

歐亞說，這些金屬有潛在替代品，因此，北京管制出口，對全球供應影響有限。

美國國防部發言人6日表示，目前美國有鍺金屬的戰略儲備，但沒有鎵金屬的儲備，國防部將據《國防生產法》授權，擴大鎵鍺等關鍵材料在美國國內的開採與加工。

大陸商務部與海關總署3日以維護國家安全與利益為由，宣布自8月1日起，對半導體關鍵原材料鎵、鍺相關物項實施出口管制，包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8種鎵相關物項，以及包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅等6種鍺相關物項，在未經許可下不得出口。

鎵是用於雷達和無線電通訊設備、衛星和發光二極體（LED）等產品的關鍵材料；鍺則用於高速運算晶片、塑料和夜視裝置及衛星圖像傳感器等軍事設備。

據歐盟今年對關鍵原物料的研究，中國是鎵及鍺兩種金屬的最大來源國，鎵供應占94%、鍺供應占83%。