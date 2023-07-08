大自然無奇不有，就連常見的生物，也可能以另類方式出現。英國一位業餘攝影師菲力普斯（Gary Phillips）近日就在自家花園發現一隻罕見的粉紅色蚱蜢，令他大感意外，立刻抓起相機拍下這個奇觀。專家指出，少數昆蟲會因為基因突變而導致變色，但也由於牠們太過醒目，在野外存活的時間不長，能被人類看到的機率恐怕只有1%。
根據英國廣播電台（BBC）3日報導，現年65歲的菲力普斯住在威爾斯的蘭德凡村（Llandegfan），日前他在花園裡修剪自己種植的花草時，親眼目睹一隻粉紅色蚱蜢跳過草地，滿身「鮮艷的顏色」令他頓時驚呆了。
「我從來沒聽說過這種生物，」菲力普斯說。「我定睛看了好一會兒，才意識到牠是一隻粉色蚱蜢，想必相當稀有。」草地蚱蜢在英國各地十分常見，顏色通常是綠色、棕色或兩者混合，只有在少數情況下才會基因突變，出現與大自然毫不相容的粉紅色。
保育組織Buglife的成員赫瑟靈頓（Paul Hetherington）說，粉色蚱蜢的顏色是由一種隱性基因促成，這種基因可以代代相傳。科學界稱這種現象為紅色過度（erythrism），也就是紅色色素太多，而黑色色素不足。
有專家表示，人類看見粉色蚱蜢的機會相當難得，一生中可能只有1%的機會，但近來受氣候暖化影響，天敵數量減少，粉色蚱蜢的存活率也提高了。而赫瑟靈頓則認為，一般人看不見，是因為觀察得不夠細膩：「你只要在草叢裡仔細看，其實沒那麼難見到。」他說自己就見過3次，「牠們美極了。」
幸好，透過攝影師的照片，其他無緣得見的人也能欣賞這罕見的一景。不少網友在照片下留言，大讚「好夢幻」，稱粉色蚱蜢看起來就像是「異色寶可夢」、「芭比風」、「吃了火龍果」；也有人說，這隻蚱蜢可能「太害羞了」，更有網友許願成為「今年iPhone新色」，相關討論引發不少迴響。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。