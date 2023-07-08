大自然無奇不有，就連常見的生物，也可能以另類方式出現。英國一位業餘攝影師菲力普斯（Gary Phillips）近日就在自家花園發現一隻罕見的粉紅色蚱蜢，令他大感意外，立刻抓起相機拍下這個奇觀。專家指出，少數昆蟲會因為基因突變而導致變色，但也由於牠們太過醒目，在野外存活的時間不長，能被人類看到的機率恐怕只有1%。

根據英國廣播電台（BBC）3日報導，現年65歲的菲力普斯住在威爾斯的蘭德凡村（Llandegfan），日前他在花園裡修剪自己種植的花草時，親眼目睹一隻粉紅色蚱蜢跳過草地，滿身「鮮艷的顏色」令他頓時驚呆了。

Warm weather helps rare pink grasshopper evade predators https://t.co/nRrfHHLOTu — BBC News (UK) (@BBCNews) July 3, 2023

Gary Phillips went the extra mile to capture this picture of a rare pink grasshopper while pruning his dahlias. pic.twitter.com/RVlYdg8tFs — Rita Bibekum Aya🇨🇲🇩🇰 (@bibekum) July 4, 2023

「我從來沒聽說過這種生物，」菲力普斯說。「我定睛看了好一會兒，才意識到牠是一隻粉色蚱蜢，想必相當稀有。」草地蚱蜢在英國各地十分常見，顏色通常是綠色、棕色或兩者混合，只有在少數情況下才會基因突變，出現與大自然毫不相容的粉紅色。

保育組織Buglife的成員赫瑟靈頓（Paul Hetherington）說，粉色蚱蜢的顏色是由一種隱性基因促成，這種基因可以代代相傳。科學界稱這種現象為紅色過度（erythrism），也就是紅色色素太多，而黑色色素不足。

Given the numerous queries about the RARE pink grasshopper found in UK, I'd like to clarify that it's not as rare as one might think. Here in the Western Ghats of Kerala, India, we frequently encounter them, and some individuals even exhibit a more pronounced purple hue 💜. pic.twitter.com/pqSloJ2ECB — Dhaneesh Bhaskar (@DHANEESHBHASKAR) July 5, 2023

有專家表示，人類看見粉色蚱蜢的機會相當難得，一生中可能只有1%的機會，但近來受氣候暖化影響，天敵數量減少，粉色蚱蜢的存活率也提高了。而赫瑟靈頓則認為，一般人看不見，是因為觀察得不夠細膩：「你只要在草叢裡仔細看，其實沒那麼難見到。」他說自己就見過3次，「牠們美極了。」

幸好，透過攝影師的照片，其他無緣得見的人也能欣賞這罕見的一景。不少網友在照片下留言，大讚「好夢幻」，稱粉色蚱蜢看起來就像是「異色寶可夢」、「芭比風」、「吃了火龍果」；也有人說，這隻蚱蜢可能「太害羞了」，更有網友許願成為「今年iPhone新色」，相關討論引發不少迴響。