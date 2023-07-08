國民黨總統參選人侯友宜民調，落居第三，國民黨立委鄭麗文喊出「換侯」，現在還有半年，還來得及，且提名程序還沒完成，和「換柱」完全不同。媒體人尹乃菁認為， 因為在民進黨裡面，只要是叛離民進黨，都沒有好下場；前民進黨立委沈富雄不禁表示，「我除外，我是自動離開的，我下場還算不錯吧」。

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中表示，侯友宜都是一句話「我們來團結，只要團結作伙走，勝利一定是我們的」。沈富雄認為，侯友宜不應該講團結，因為別人講團結有用，若沒有人要團結在你旁邊的人，你來說團結，誰要聽。

沈富雄指出，侯友宜常常說「樹頭待予在，毋驚樹尾做風颱」，沈富雄認為，侯友宜說錯了，倒果為因，侯友宜不是樹頭，樹頭是那些要作怪的人。而國民黨這些要作怪的人，他建議，找一個好日子，在台北市八德路的國民黨中央門口排隊，大家都拿一把假刀劃一下，說對不起黨、對不起全國人民，然後鞠躬離開，第2天國民黨、侯友宜的支持度就會上升了。

媒體人尹乃菁則認為，沈大老這樣的想法 ，可能跟他出身自民進黨有很大的關聯， 因為在民進黨裡面，只要是叛離民進黨，都沒有好下場。沈富雄突然跳出來說，「我除外，我是自動離開的，我下場還算不錯吧」。尹乃菁回說，「你沒有再選舉了嘛」。

尹乃菁接著指出，一旦你離開民進黨之後，你再選選看，能夠離開民進黨而當選的有誰？並沒有，所以過去他們鬥爭得再厲害，其實大家都乖乖的回來，比如蘇貞昌也乖乖地回來跟謝長廷搭檔，賴清德跟蔡英文搞得這麼難看，賴清德還不是乖乖的跟蔡英文搭檔，可是國民黨並不是如此。