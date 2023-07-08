林振欽油畫作品

孫泗萍油畫作品

孫泗萍油畫作品

孫泗萍油畫作品

多數藝術家習藝或創作都起步很早，目前正在台北國父紀念館舉辦《城鄉對話雙人創作展》的藝術家林振欽與孫泗萍，兩人不僅都非科班出身，也都在鄰近退休年齡才開始鑽研油畫藝術，如今卻屢屢獲獎，並接連辦展，展現旺盛創作能量，躋身專業畫家行列。

曾任高雄師範大學通識中心主任的林振欽，本身主修工業教育，典型理工男，年輕時雖然也愛畫畫，曾學過水墨與水彩，但並未受過系統性繪畫訓練，多年投身規畫科技教育課程，總是不忘融合人文內容，他認為科技來自人性，與人文藝術密不可分，這股潛藏在心中的人文熱情與對藝術的喜好，讓他在退休前夕才決定投考藝術研究所，接受正規美術訓練。

林振欽出身花蓮鄉下，田園成長記憶成為他創作切入點，也是他刻畫深厚土地情感的媒介，這次展覽推出土地咱們的故事、山海的呼喚、日常所見所思生活美感三大主題，一幅200號的《候鳥無國界》引自陶淵明的『眾鳥欣有托』，充分展現他自然生態與人文關懷的情愫。

孫泗萍學商出身，小時候愛畫畫，熱愛色彩鮮艷的事物，不過繪畫並未成為早年生命中重要角色，直到孩子長大離家後，慕然驚覺生活重心失落，於是開始學烘焙、電腦等課程，甚至還考取證照，但一切似乎並未讓她內心踏實，妹妹一句「妳以前不是愛畫畫，怎麼不去學畫？」終於讓孫泗萍大夢初醒，於是加入市民學苑跟隨林瑛哲老師習畫，剛開始的素描課程讓她吃足苦頭，加上畫油畫畫具、顏料及事後整理很複雜，覺得學畫很痛苦，在老師與家人鼓勵下，逐漸克服障礙突飛猛進，學畫第五年就開始投件參加各類比賽，曾摘下陳中和翁慈善基金會油畫首獎，以及獲得全國美展、玉山美術獎、南美展等廿餘獎項，今年更拿下日本NPO國際書畫交流展金牌獎。

熱愛牡丹花與芍藥的孫泗萍，長期以這兩種花卉姿態為題材，創作《王與相》系列，這次共展出39張相關畫作，加上8幅歷年得獎油畫作品，運用多重技法與媒材，寫實寫意兼具，展現她創新多元風格；目前她每天仍持續創作，睡醒就開始作畫，中午休息後再畫兩三個小時，天暗就停筆，規律的生活與熱情讓她維持巨大創作能量。

林振欽與孫泗萍都熱愛以自然與城鄉景觀為創作題材，面對現代人居住在高密度生活空間，渴望自由游移城鄉之間，紓解緊張生活壓力，他們不僅藉著繪畫抒發心情，也開創退休族另類精采的藝術人生。