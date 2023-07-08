點了730元的餐點，竟然還未達低消？一名男網友發文抱怨，自己與朋友到台南遊玩，去吃有名的牛肉湯店，點了730元卻被告知「未達低消」，不得內用，引發熱議，老闆也緊急出面回應。

原PO發文「奉勸大家要認真多賺點錢」，他表示自己與朋友共2人，光顧永康區一家知名牛肉湯店，點了一碗400元的頂級牛五花、一碗300元的牛肉滑蛋，外加30元的肉燥飯，共計730元，準備結帳時卻被店家告知未達低消，不得內用，門口跟店內也都沒貼告示，氣得他說「花了730元還不夠格坐在店內用餐，朋友們，要多認真賺錢啊」。

該知名牛肉店一直有類似爭議，但老闆仍相當堅持，低消就是每人一定要點一碗湯，反駁若達不到規定就別上門。(圖／Google評價)

底下網友看到也酸「開始學不吃東西過日子」、「真高檔，等我有賺錢才能去」、「老闆是不是賓士好幾台了」、「我只吃得起肉燥飯」、「而且兩人以上炒肉還規定不能點小份哦」。

對此老闆強調，相關規定網路上都有公告，菜單也都有寫，除了7歲以下兒童，低消就是一人要點一碗湯，「多喝湯可以保健康」，而也確實不少民眾就是衝著牛肉湯而來，認為規定還算合理。

實際查詢店家菜單，價格的確不斐，大碗頂級牛五花湯一碗600、小碗400，基本的牛肉湯大碗小碗分別為250/150元。許多一星評價也多是在抱怨低消，老闆則相當堅持，表示店家沒有強迫客人一定要上門，若做不到規定，就不要來消費。