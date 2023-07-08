「潮品集」又將回到北市東區商圈。日前餐廳招牌已掛上，地點選在過去神旺大飯店的隔壁。（林宜靜 攝）

喜愛吃道地潮州料理與精緻港式點心的朋友有福了！神旺大飯店的「潮品集」又將回到北市東區商圈。日前餐廳招牌已掛上，地點選在過去神旺大飯店的隔壁。許多老客人看到招牌時都很開心，直呼又能在東區享用美味潮州料理，不僅交通方便，吃完還能再去神旺飯店旗下的「普諾麵包坊」買麵包、蛋糕，品嚐多種美味。

在台北市東區屹立20年的神旺大飯店在2022年9月15日因都更結束營運，其館內餐廳「潮品集」是潮州料理名店，以道地潮州料理與精緻港點享有極高評價，2006年榮獲百大餐廳票選三顆星殊榮，是北市高人氣餐廳。也備受國際海外推崇。

之後2022年12月「潮品集」插旗台北信義商圈同樣也深獲好評！不斷火的70年招牌老滷超人氣，其中的「潮洲滷鵝片」是老饕必嘗，還有肉鮮味醇的「潮式酸菜鯽魚」及精緻手工港點深受老饕讚賞。

「普諾麵包坊」是北市高人氣的麵包店。（林宜靜 攝）

今年夏天「潮品集」又將回到台北東區，地點選在過去神旺大飯店的隔壁大樓的2樓，捷運忠孝敦化站出口步行1分鐘就可抵達，離神旺大飯店旗下的「普諾麵包坊」也很近。很多老客人看到招牌都很開心，又能回到過去在「潮品集」享用美味潮州料理和港點後，再到「普諾麵包坊」買軟式大蒜、蔥花麵包、頂級生巧克力蛋糕等美味烘焙點心。

「潮品集」即將開幕的忠孝店也位於今年3月底熄燈的「京星港式飲茶」Part2分店隔壁。（林宜靜 攝）

事實上，「潮品集」即將開幕的忠孝店也位於今年3月底熄燈的「京星港式飲茶」Part2分店隔壁。如今「潮品集」回歸東區，也讓喜愛港式料理的朋友又多了新選擇。

近來國境解封，觀光客回流，東區人潮也逐漸回溫，Diamond Towers（台北之星）預計今年年中開幕，台北大巨蛋預計今年底開幕營運，東區商圈規模可望數倍擴大，皆有望帶動東區的新開店潮。