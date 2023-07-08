焦躁緊張之際若有好友相伴，往往可有效減輕壓力，心理學家把這種效應稱為「社會緩衝」（social buffering）。美國學者最近發現，令許多人聞之色變的響尾蛇，在感受威脅的情況下察覺附近有同伴時會很快恢復平靜。這是學界首度明文記錄爬蟲類動物也有「社會緩衝」現象並加以研究，頗受矚目。

綜合美國有線電視新聞網、《新聞週刊》報導，這是由加州洛馬林達大學（Loma Linda University）研究人員獲得的重要成果，周四（6日）發表於《動物行為學邊界》（Frontiers in Ethology）期刊。

洛馬林達大學地球與生物科學教授海伊斯（William Hayes）之前發現，把2隻響尾蛇關在同一個桶子裡，牠們尾巴作響時間似乎減少甚至完全不響，因此動念研究。團隊從野外抓了25條南太平洋響尾蛇（Crotalus helleri）進行測試。這種毒蛇常見於美國南加州、墨西哥北部下加利福尼亞州（Baja California），體長介於60公分至140公分，蛇尾有角質堅硬組織，受威脅時蛇尾會震動作響以嚇退獵食者。尾部發出的沙沙聲響其實是響尾蛇承受壓力的跡象。

南太平洋響尾蛇尾部作響的聲音。

研究人員把蛇放入暗不見光的桶子封好，敲擊桶壁模擬壓力環境，為時20分鐘，觀察蛇在3種情況下的壓力表現：獨處、與另一隻同性別的蛇共處、與非生物（一條繩子）共處。研究人員觀察蛇的心率要多久才會降回正常值，並記錄蛇尾作響時間長短。結果顯示，比起落單、與繩子作伴，響尾蛇有同伴時心率增加速度緩慢，而且很快就恢復正常。

研究人員馬丁（Chelsea Martin）說，兩隻緊張兮兮的蛇作伴時，雙方會緩解彼此的壓力，這與人類承受壓力狀態時因「友軍」在場而減壓的情形很像，「學界此前沒有任何報告指出爬蟲類會有如此讓壓力下降的反應」。除了人類，以往只在齧齒類、鳥類、人類以外的靈長類發現這種情形。

馬丁說，這為蛇的社會行為模式研究提供重要見解，其他種類的蛇甚至蜥蜴、鱷魚等爬蟲類可能也有類似行為。這項研究也許還能幫響尾蛇改善一下形象:「大眾常常把牠們視為邪惡生物，我們的研究或可幫助世人改變觀點。」

前不久才有研究發現，響尾蛇選擇同伴時會優先考慮手足而非「素昧平生的同類」。洛馬林達大學的最新發現再度顯示蛇的「社交生活」複雜得多。由於實驗對象是野外生長的響尾蛇，這代表「社交緩衝」是野生響尾蛇的自然反應；此外，無論響尾蛇的原生族群是集體冬眠或獨自冬眠、無論性別、無論棲地在低地或山區，上述壓力反應都相同。

研究人員說，兩隻蛇有無身體接觸、彼此是否素昧平生等條件會否讓社會緩衝作用產生差異，有待進一步研究。