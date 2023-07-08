許多家長工作忙碌，沒時間照顧小孩，會交給公婆幫忙帶。國外有一名媽媽崩潰，因為婆婆為了安撫嬰兒，竟親餵母乳，她將此事告知老公，沒想到老公卻哭了，經歷曝光掀起一番議論。

原PO在《Reddit》論壇透露，她需要花幾個小時出門跑腿，因此把照顧剛出生的兒子，交給婆婆照顧。傻眼的是，當嬰兒脾氣變得暴躁，開始哭鬧時，婆婆竟嘗試「餵母乳」來安撫，雖然根本沒有乳汁。

原PO買完東西回家後，婆婆把照顧小孩的經過，一五一十地告訴她，言談中並不認為「餵母乳」有什麼不妥，她知道後震驚不已，呆坐在原地，當下立刻打電話給老公，結果老公回家後開始哭泣。對此，她感到很害怕，也下定決心，以後不會再把孩子交給婆婆帶，並坦言想要大叫和大罵髒話。

貼文曝光後，網友都認為婆婆的行為令人討厭，而且十分不恰當，紛紛留言炮轟：「任何人所做的事情，只要涉及孩子，都需要得到父母的同意」、「現代人出什麼問題？」、「不管是不是處於哺乳期，做這樣的事是很不合適的」。

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