大陸吉林省一名男子，7日因不願幫妻子付人民幣70元（約新台幣300元，下同）的手機維修費，竟當眾掌摑對方，被站在櫃檯的店員制止，他卻冷回「咋地了？又沒打你」，之後另一名女子也加入勸架的行列，男子又趁機打了妻子一個耳光，一連串的行徑全被監視器錄下，引發網友熱議。

綜合陸媒報導，當時男子先是問店員，手機修了多少錢，聽到對方回應「70元」，就對妻子說，「妳自己掏吧，自己掏70，我不管啊。」隨後他看到妻子迅速從店員手中接過手機，竟當眾掌摑對方，接著怒斥「妳還挺快的」。

對此，店員見狀立刻制止，還打算將2人趕出店外，「我告訴你啊，別擱這給我動手。」男子卻說，「咋地了？我打我媳婦，又沒打妳！」之後另一名女子也加入勸架的行列，結果男子又趁機打了妻子一個耳光。意外的是，被丈夫甩巴掌的妻子，不光全程未還手，還若無其事地低頭滑手機。

畫面曝光後掀起熱議，網友不解指出「70塊錢都掏不出，你應該扇自己」、「這種男人不配有老婆，在外都敢打老婆，在家沒少打吧！女的趕緊離婚」、「女的被打後毫無反應還繼續摸手機，我真的驚呆了」、「感覺不是第一次挨打了，這女的被打後都沒反應」、「不付錢可以，這麼管不住自己的爪子可以掛牆上」。

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