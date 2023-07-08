蛇是很多人害怕的爬蟲類之一，假如不小心被蛇咬傷，應該要盡快送醫急救。不過，中國福建省泉州市有一名9歲女童，在晚上踩到軟軟的東西，隨後被咬傷腳部，奶奶判斷是蜈蚣咬傷，並抓蜘蛛放在傷口上吸毒，豈料情況不但沒有好轉，反而變得更嚴重。

據《泉州晚報》報導，事情發生在7月6日，女童在夜間踩到軟軟的東西，結果被咬傷腳，奶奶看了傷口，判斷是蜈蚣咬傷，聽信親戚的建議，抓蜈蚣房在傷口上「以毒攻毒」，但情況沒有起色，反而口腔出血嚴重，只好趕緊到醫院就診。

醫生檢查發現，女童的傷口上不僅有蛇毒，還是蜘蛛毒，立刻清理傷口塗藥，幸好肝以及相關臟器沒有受損，之後會持續檢查追蹤各項指標。假如被蛇咬傷，醫生提醒要先冷靜，不要驚慌亂跑，減少活動，盡可能延緩毒素擴散，可以用清水沖洗傷口，在傷口向心臟方向約3至5公分處用繩子、繃帶或布條綁起來，並趕快到醫院做進一步治療。

疾管署曾提醒，被蛇咬傷應牢記「5要5不」，無論什麼蛇咬傷都要視為毒蛇咬傷處理；要記住毒蛇外觀，如果記不起來建議用手機拍下來；要盡速移除身上飾品；要用紗布或條狀物包紮起來，減緩毒液擴散；要保持冷靜到醫院就醫，並且切記不要用刀子割開傷口、不要用嘴巴吸出毒液、不要冰敷以免組織壞死、不要喝酒或刺激性飲料以免加速毒液作用、不延誤就醫。

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