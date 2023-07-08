巴西一名從事性工作的男子，過往16年內陸續犯下多起連環殺人事件，他還利用交友軟體找尋目標，遇害者高達14人且不限女性，如今終於遭警方逮捕，被查出涉及多起命案，引發外界關注。

綜合《每日郵報》、《Aventuras na História》報導，35歲的雷納托（Renato Teixeira da Silva）當地時間5日，在聖保羅弗朗庫達羅沙（Franco da Rocha）被逮。身為性工作者的他2020年至2022年，藉由假名「布魯諾（Bruno）」於交友軟體先後認識2名男子和1名女子，透過與他們建立情感關係，間接勒索錢財，若對方不願意，就會遭到殺害。

直到60歲遇害者馬里奧（Mário Marchiani），在聖貝爾納多杜坎普 (São Bernardo do Campo) 的租屋處慘遭毒手，警方才將目標鎖定雷納托，訊後發現他牽連多起命案，冷血的態度不禁讓人懷疑，可能患有精神疾病，「凶嫌腦中存有很多幻想，經常認為交往對象會背叛他，因此情緒失控殺人。」

對此，雷納托指出，由於討厭被人拒絕的性格使然，自己早在19歲就開始殺人。他起初只稱涉及9起命案，後又坦承，件數比首次自白提到的更多，遇害人數多達14人，行凶手法包括下毒和持刀砍殺。警方表示，目前仍在釐清雷納托的犯案動機，持續調查當中。

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